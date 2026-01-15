*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約278円分押し下げ

15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり84銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は反落。520.77円安の53820.46円（出来高概算11億9651万株）で前場の取引を終えている。

14日の米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12ポイント安の23471.75で取引を終了した。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。

米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は301.83円安の54039.40円と反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。景気関連株や資源セクターに買い戻しが入り、取引開始後しばらくは戻り歩調となったが、世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いた。投資家は需給確認の動きを強める一方、為替の動向や海外指標の発表を注視する動きがみられた。

個別では、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、良品計画＜7453＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、三菱商＜8058＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、伊藤忠＜8001＞、任天堂＜7974＞、リクルートHD＜6098＞、三井物＜8031＞、デンソー＜6902＞、住友商＜8053＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、TDK<6762>、スクリン<7735>、フジクラ<5803>、HOYA<7741>、スズキ<7269>、テルモ<4543>、イビデン<4062>などの銘柄が下落。

業種別では、化学、鉱業、建設業、鉄鋼、非鉄金属、卸売業、銀行業など幅広いセクターが堅調に推移した一方、電気機器、精密機器、情報・通信業、陸運業、空運業など一部セクターが軟調となった。石油・石炭製品やパルプ・紙などの商品関連も堅調さを示しており、セクター間で明暗が分かれる形となった。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約278円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、KDDI<9433>、ファナック＜6954＞、ディスコ<6146>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは信越化＜4063＞となり1銘柄で日経平均を約31円押し上げた。同2位は豊田通商＜8015＞となり、良品計画＜7453＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、三菱商＜8058＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53820.46(-520.77)

値上がり銘柄数 137(寄与度+302.01)

値下がり銘柄数 84(寄与度-822.78)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4063＞ 信越化 5741 189 31.59

＜8015＞ 豊田通商 6170 206 20.66

＜7453＞ 良品計画 3195 301.5 20.16

＜7203＞ トヨタ自動車 3711 89 14.87

＜6532＞ ベイカレント 7112 344 11.50

＜8058＞ 三菱商事 4168 113 11.33

＜6758＞ ソニーG 3915 67 11.20

＜9766＞ コナミG 22060 325 10.86

＜4519＞ 中外製薬 8632 104 10.43

＜8001＞ 伊藤忠商事 2119 57 9.53

＜7974＞ 任天堂 10490 270 9.02

＜6098＞ リクルートHD 9182 85 8.52

＜8031＞ 三井物産 5173 125 8.36

＜6902＞ デンソー 2272.5 54 7.22

＜8053＞ 住友商事 6151 170 5.68

<6861> キーエンス 60500 1670 5.58

<3659> ネクソン 4258 81 5.41

<6367> ダイキン工業 19845 145 4.85

<5802> 住友電気工業 6610 131 4.38

<8002> 丸紅 5169 114 3.81



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22020 -1040 -278.10

＜9984＞ ソフトバンクG 4049 -212 -170.07

＜8035＞ 東エレク 40910 -1400 -140.39

＜9983＞ ファーストリテ 64550 -610 -48.94

<9433> KDDI 2676.5 -60 -24.07

＜6954＞ ファナック 6791 -144 -24.07

<6146> ディスコ 57460 -2540 -16.98

<6920> レーザーテック 33760 -1040 -13.91

<6762> TDK 2016.5 -26.5 -13.29

<7735> SCREEN 16075 -715 -9.56

<5803> フジクラ 17100 -195 -6.52

<7741> HOYA 25595 -380 -6.35

<7269> スズキ 2347.5 -41.5 -5.55

<4543> テルモ 2258.5 -19.5 -5.21

<4062> イビデン 7362 -74 -4.95

<6506> 安川電機 5110 -136 -4.55

<6981> 村田製作所 3401 -44 -3.53

<7733> オリンパス 2086.5 -26 -3.48

<6503> 三菱電機 5067 -81 -2.71

<3697> SHIFT 880.6 -72.1 -2.41《CS》