日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約278円分押し下げ

2026年1月15日 12:53

*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約278円分押し下げ
15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり84銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は反落。520.77円安の53820.46円（出来高概算11億9651万株）で前場の取引を終えている。

14日の米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12ポイント安の23471.75で取引を終了した。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。

米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は301.83円安の54039.40円と反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。景気関連株や資源セクターに買い戻しが入り、取引開始後しばらくは戻り歩調となったが、世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いた。投資家は需給確認の動きを強める一方、為替の動向や海外指標の発表を注視する動きがみられた。

個別では、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、良品計画＜7453＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、三菱商＜8058＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、伊藤忠＜8001＞、任天堂＜7974＞、リクルートHD＜6098＞、三井物＜8031＞、デンソー＜6902＞、住友商＜8053＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、TDK<6762>、スクリン<7735>、フジクラ<5803>、HOYA<7741>、スズキ<7269>、テルモ<4543>、イビデン<4062>などの銘柄が下落。

業種別では、化学、鉱業、建設業、鉄鋼、非鉄金属、卸売業、銀行業など幅広いセクターが堅調に推移した一方、電気機器、精密機器、情報・通信業、陸運業、空運業など一部セクターが軟調となった。石油・石炭製品やパルプ・紙などの商品関連も堅調さを示しており、セクター間で明暗が分かれる形となった。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約278円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、KDDI<9433>、ファナック＜6954＞、ディスコ<6146>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは信越化＜4063＞となり1銘柄で日経平均を約31円押し上げた。同2位は豊田通商＜8015＞となり、良品計画＜7453＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、三菱商＜8058＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53820.46(-520.77)

値上がり銘柄数 137(寄与度+302.01)
値下がり銘柄数 84(寄与度-822.78)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5741　 189　 31.59
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6170　 206　 20.66
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3195　 301.5　 20.16
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3711　 89　 14.87
＜6532＞　ベイカレント　　　　　7112　 344　 11.50
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4168　 113　 11.33
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3915　 67　 11.20
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22060　 325　 10.86
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8632　 104　 10.43
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　2119　 57　 9.53
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10490　 270　 9.02
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9182　 85　 8.52
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5173　 125　 8.36
＜6902＞　デンソー　　　　　　2272.5　 54　 7.22
＜8053＞　住友商事　　　　　　　6151　 170　 5.68
<6861>　キーエンス　　　　　 60500　 1670　 5.58
<3659>　ネクソン　　　　　　　4258　 81　 5.41
<6367>　ダイキン工業　　　　 19845　 145　 4.85
<5802>　住友電気工業　　　　　6610　 131　 4.38
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5169　 114　 3.81


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22020　 -1040 -278.10
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4049　 -212 -170.07
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40910　 -1400 -140.39
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64550　 -610　-48.94
<9433>　KDDI　　　　　　2676.5　 -60　-24.07
＜6954＞　ファナック　　　　　　6791　 -144　-24.07
<6146>　ディスコ　　　　　　 57460　 -2540　-16.98
<6920>　レーザーテック　　　 33760　 -1040　-13.91
<6762>　TDK　　　　　　　2016.5　 -26.5　-13.29
<7735>　SCREEN　　　　　16075　 -715　 -9.56
<5803>　フジクラ　　　　　　 17100　 -195　 -6.52
<7741>　HOYA　　　　　　 25595　 -380　 -6.35
<7269>　スズキ　　　　　　　2347.5　 -41.5　 -5.55
<4543>　テルモ　　　　　　　2258.5　 -19.5　 -5.21
<4062>　イビデン　　　　　　　7362　 -74　 -4.95
<6506>　安川電機　　　　　　　5110　 -136　 -4.55
<6981>　村田製作所　　　　　　3401　 -44　 -3.53
<7733>　オリンパス　　　　　2086.5　 -26　 -3.48
<6503>　三菱電機　　　　　　　5067　 -81　 -2.71
<3697>　SHIFT　　　　　　 880.6　 -72.1　 -2.41《CS》

