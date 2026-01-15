関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、イトーヨーギョなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月15日 10:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 941170 11378.143 322.76% 0.0019%
＜5287＞ イトーヨーギョ 457600 60689.02 252.2% 0.2045%
＜4406＞ 日理化 1824000 51347.8 245.92% 0.0912%
＜2568＞ 上場NSQ 77922 70966.3 245.37% -0.0144%
＜7859＞ アルメディオ 3577600 99303.94 238.69% 0.0778%
＜6058＞ ベクトル 1232800 367705.16 197.56% 0.2343%
＜6201＞ 豊田織機 2086000 7870582.5 184.16% 0.0624%
＜5698＞ エンビプロH 4865600 850247.3 174.3% 0.0681%
＜367A＞ プリモGHD 566800 242981.9 171.96% 0.0917%
＜7373＞ アイドマHD 340800 187903.6 161.07% -0.2173%
＜3954＞ PAXXS 6500 4465.7 148.53% 0.0323%
＜3189＞ ANAP 1180500 104508.64 147.9% 0.124%
＜5574＞ ABEJA 505400 414635.58 145.52% 0.146%
＜7388＞ FPパートナー 337200 194740.94 144.87% 0.092%
＜2525＞ NZAM225 2191 25531.578 142.18% -0.008%
＜339A＞ プログレス 181400 60342.74 140.84% 0.1887%
＜5013＞ ユシロ 97600 88660.4 138.8% 0.1239%
＜1844＞ 大盛工業 1451400 240676.26 136.3% 0.1763%
＜5527＞ propetec 513600 93130.9 132.81% -0.0988%
＜2884＞ ヨシムラフード 426400 91787.38 130.16% 0.0915%
<2471> エスプール 1244800 96398.86 123.05% -0.0649%
<4978> リプロセル 1785100 82505.26 122.66% 0.0961%
<2292> SFoods 148500 139280.3 121.79% 0.0758%
<3558> ジェイドG 293700 134868.76 119.38% 0.0862%
<1418> インターライフ 351700 72023.08 118.16% -0.1162%
<5243> note 3130700 2253357.24 117.79% 0.1156%
<135A> VRAIN 299900 293319 115.64% -0.097%
<7776> セルシード 5304500 561507.94 115.54% 0.0593%
<2080> PBR1倍割 114896 63727.66 113.85% 0.004%
<0> 0 0 0 0% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
