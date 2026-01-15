ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、イトーヨーギョなどがランクイン

2026年1月15日 10:58

*10:58JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、イトーヨーギョなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月15日　10:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 941170 　11378.143　 322.76% 0.0019%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　457600 　60689.02　 252.2% 0.2045%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　1824000 　51347.8　 245.92% 0.0912%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　77922 　70966.3　 245.37% -0.0144%
＜7859＞ アルメディオ　　　　3577600 　99303.94　 238.69% 0.0778%
＜6058＞ ベクトル　　　　　　1232800 　367705.16　 197.56% 0.2343%
＜6201＞ 豊田織機　　　　　　2086000 　7870582.5　 184.16% 0.0624%
＜5698＞ エンビプロH　　　　4865600 　850247.3　 174.3% 0.0681%
＜367A＞ プリモGHD　　　　566800 　242981.9　 171.96% 0.0917%
＜7373＞ アイドマHD　　　　340800 　187903.6　 161.07% -0.2173%
＜3954＞ PAXXS　　　　　6500 　4465.7　 148.53% 0.0323%
＜3189＞ ANAP　　　　　　1180500 　104508.64　 147.9% 0.124%
＜5574＞ ABEJA　　　　　505400 　414635.58　 145.52% 0.146%
＜7388＞ FPパートナー　　　337200 　194740.94　 144.87% 0.092%
＜2525＞ NZAM225　　　2191 　25531.578　 142.18% -0.008%
＜339A＞ プログレス　　　　　181400 　60342.74　 140.84% 0.1887%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　97600 　88660.4　 138.8% 0.1239%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　1451400 　240676.26　 136.3% 0.1763%
＜5527＞ propetec　　513600 　93130.9　 132.81% -0.0988%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　426400 　91787.38　 130.16% 0.0915%
<2471> エスプール　　　　　1244800 　96398.86　 123.05% -0.0649%
<4978> リプロセル　　　　　1785100 　82505.26　 122.66% 0.0961%
<2292> SFoods　　　　148500 　139280.3　 121.79% 0.0758%
<3558> ジェイドG　　　　　293700 　134868.76　 119.38% 0.0862%
<1418> インターライフ　　　351700 　72023.08　 118.16% -0.1162%
<5243> note　　　　　　3130700 　2253357.24　 117.79% 0.1156%
<135A> VRAIN　　　　　299900 　293319　 115.64% -0.097%
<7776> セルシード　　　　　5304500 　561507.94　 115.54% 0.0593%
<2080> PBR1倍割　　　　114896 　63727.66　 113.85% 0.004%
<0> 0　　　　　　　　　0 　0　 0% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

