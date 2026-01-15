*10:51JST 京橋アートレジデンス---25年11月期は2ケタ増収増益、期末配当の増配を発表

京橋アートレジデンス＜5536＞は14日、2025年11月期連結決算を発表した。売上高は前期比26.7%増の83.18億円、営業利益は同59.7%増の15.12億円、経常利益は同64.9%増の12.19億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同66.2%増の8.49億円となった。

不動産開発創造事業について、売上高は80.67億円（前年同期比27.6％増）、セグメント利益は19.59億円（同52.9％増）となった。一棟収益マンション開発は、東京23区内を中心に主要ブランドである「CASA：カーサ」シリーズ15棟の引渡しを行った。リノベーション再販は、東京都豊島区のバリューアップ一棟収益マンション1棟、千葉県山武市11区画及び茨城県坂東市3区画の太陽光発電施設の引渡しを行った。

ESG関連事業について、売上高は2.51億円（同2.6％増）、セグメント利益は0.70億円（同21.1％増）となった。生活関連施設の保有事業は、千葉県八街市のトランクルーム、東京都練馬区の賃貸マンションCASAラシクラス練馬春日町（12戸）及び台東区のアパートメントホテル9STAY上野入谷（9室）を取得した。

2026年11月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比31.4%増の109.29億円、営業利益が同23.7%増の18.70億円、経常利益が同17.4%増の14.31億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.3%増の9.36億円を見込んでいる。

また、同日、2025年11月期の期末配当金を前回予想から12.50円増配の42.50円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金42.50円（前期比17.50円増配）となる。《NH》