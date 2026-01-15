*08:01JST 14日の米国株式市場は続落

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

JAN14

Ｏ 54055（ドル建て）

Ｈ 54660

Ｌ 53790

Ｃ 54200 大証比-140（イブニング比+140）

Vol 5514



JAN14

Ｏ 53960（円建て）

Ｈ 54565

Ｌ 53680

Ｃ 54080 大証比-260（イブニング比+20）

Vol 32750

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（ドル158.28円換算）で、東エレク＜8035＞、ファーストリ

テ＜9983＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 227.30 -1.73 3598 -2

4

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.16 0.67 2874 -5.5

8035 (TOELY) 東京エレク 131.69 2.40 41688 -62

2

6758 (SONY.N) ソニー 24.09 -0.32 3813 -3

5

9432 (NTTYY) NTT 25.11 0.09 159 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.59 0.31 4050 -

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.77 -0.12 5345 -5

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.89 0.62 64721 -43

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.17 -0.57 4169 -92

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.33 0.24 5486 -6

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.92 0.02 1022 -104

0

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.74 0.21 5471 -84

8031 (MITSY) 三井物産 634.00 1.40 5017 -3

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8705 -392

4568 (DSNKY) 第一三共 21.41 -0.92 3389 -

1

9433 (KDDIY) KDDI 16.99 -0.10 2689 -47.5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.06 0.45 10168 -5

2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.00 -0.05 6015 -38

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.74 0.13 1622 -

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.30 0.04 5793 -3

2

6902 (DNZOY) デンソー 13.86 -0.03 2194 -24.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 0.29 8477 -5

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.18 -0.09 2878 -15.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.39 0.18 6640 -86

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.35 -0.02 19548 -15

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.47 0.46 5214 6

4

7741 (HOCPY) HOYA 163.29 6.86 25846 -129

6503 (MIELY) 三菱電機 64.38 0.86 5095 -5

3

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.65 0.21 3371 -7

4

7751 (CAJPY) キヤノン 30.36 0.52 4805 -1

7

6273 (SMCAY) SMC 20.13 0.76 63724 -336

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2354 -18

2

6146 (DSCSY) ディスコ 37.30 1.30 59038 -96

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.11 0.26 2233 -16.5

8053 (SSUMY) 住友商事 37.65 -0.04 5959 -2

2

6702 (FJTSY) 富士通 29.02 0.33 4593 -4

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 117.71 6.11 18631 60

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.94 -0.02 3463 -3

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1702 -12

9

8002 (MARUY) 丸紅 316.57 284.90 5011 -4

4

6723 (RNECY) ルネサス 7.48 -0.12 2368 -4

2

6954 (FANUY) ファナック 21.70 0.85 6869 -6

6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.82 0.29 3929 -27

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.60 0.10 1878 -

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 34.00 0.51 5382 -1

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.26 3409 -3

0

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.52 1709 -37

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 143.80 3.70 22761 -29

9

4543 (TRUMY) テルモ 14.30 0.03 2263 -1

5

8591 (IX.N) オリックス 30.36 0.06 4805 1

2

（時価総額上位50位、1ドル158.28円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1286 49.5 4.00

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 117.71 18631 606 3.3

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1425 24.5 1.7

5

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.90 918 13.3 1.4

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.47 5214 64 1.2

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2354 -182 -7.1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1702 -129 -7.0

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8705 -392 -4.31

「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49149.63 前日比：-42.36

始値：49088.25 高値：49195.10 安値：48851.98

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23471.75 前日比：-238.12

始値：23563.92 高値：23590.20 安値：23306.66

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6926.60 前日比：-37.14

始値：6937.41 高値：6941.30 安値：6885.74

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.784％ 米10年国債 4.133％

米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12

ポイント安の23471.75で取引を終了した。

カタールの空軍基地に駐留する人員の一部に対し、同基地から退去するよう勧告が

出されたとの報道をきっかけに、イラン関係悪化で地政学的リスク上昇が警戒さ

れ、寄り付き後、下落。トランプ政権によるクレジットカード金利の上限設定計画

を警戒し引き続き金融が売られたほか、セクタ―入れ替えが続き、半導体エヌビデ

ィア（NVDA）などハイテクの下落が相場のさらなる重しとなった。終盤にかけ、ト

ランプ大統領が警戒されていたイランの反政府抗議者処刑が行われないようだと述

べると軍事介入への警戒感が緩和し下げ止まり、終了。セクター別ではエネルギー

が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

半導体のインテル（INTC）はアナリストの投資判断引き上げで続伸。航空会社のユ

ナイテッド（UAL）やアメリカン（AAL）などは、原油高でコスト上昇が業績の足か

せになるとの懸念にそれぞれ下落。クルーズライン運営のカーニバル（CCL）やオン

ライン旅行サービス会社のエクスぺディア（EXPE）、旅行・予約サイト運営のエア

ビーアンドビー（ABNB）など旅行関連は、国務省が200諸国からの旅券ビザ承認プロ

セスを一時停止したことが売り上げ減につながると、それぞれ売られた。サイバー

セキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRW

D）は中国政府が同国企業に国家安全保障リスクのため、国内のサイバー関連製品を

用するよう指示したとの報道で下落。

連邦準備制度理事会（FRB）が公表した米地区連銀経済報告では、全米地区の経済活

動がわずかないし緩慢なペースで拡大したことが明かになった。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》