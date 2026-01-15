関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(12月) 2.4％ 2.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 英・鉱工業生産指数(11月) 1.1％
16:00 英・商品貿易収支(11月) -225.42億ポンド
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(11月) 0％ 0.8％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(11月) 184億ユーロ
21:00 ブ・小売売上高(11月) 0.5％
22:00 ブ・自動車販売台数(12月) 23万8564台
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.8万件
22:30 米・輸入物価指数(11月) -0.2％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月) 1.0 -3.9
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月) -4.0 -10.2
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(11月) 175億ドル
印・失業率(12月) 4.7％
印・輸出(12月) 19.4％
印・輸入(12月) -1.9％
印・貿易収支(12月) -249.15億ドル -245.32億ドル
韓・中央銀行が政策金利発表 2.50％ 2.50％
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
米・リッチモンド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク