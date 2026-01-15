ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2026年1月15日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(12月)　2.4％　2.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産指数(11月)　　1.1％
16:00　英・商品貿易収支(11月)　　-225.42億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(11月)　0％　0.8％
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(11月)　　184億ユーロ
21:00　ブ・小売売上高(11月)　　0.5％
22:00　ブ・自動車販売台数(12月)　　23万8564台
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.8万件
22:30　米・輸入物価指数(11月)　-0.2％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月)　1.0　-3.9
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月)　-4.0　-10.2
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(11月)　　175億ドル


印・失業率(12月)　　4.7％

印・輸出(12月)　　19.4％

印・輸入(12月)　　-1.9％

印・貿易収支(12月)　-249.15億ドル　-245.32億ドル

韓・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.50％

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・リッチモンド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事