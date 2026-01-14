関連記事
東証グロ－ス指数は7日ぶり反落、上昇一服
東証グロース市場指数 922.03 -7.68／出来高 2億9654万株／売買代金 1682億円東証グロース市場250指数 706.38 -6.20／出来高 1億5886万株／売買代金 1356億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって7日ぶり反落。値下がり銘柄数は348、値上がり銘柄数は223、変わらずは37。
前日13日の米株式市場でダウ平均は4日ぶり反落。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る問題や、トランプ関税を巡る最高裁判断、イラン情勢などが懸念材料となり、また、銀行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融株の下落が重しとなり、終日売りが優勢の展開だった。
今日のグロ－ス市場は売りをこなし下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.67％安となった。東証グロース市場指数は昨日までの6日続伸で5.2％上昇しており、今日は短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが優勢の展開となった。また、昨日の米株式市場では主要3指数が下落する一方、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸したことに加え、外為市場で円相場が引き続き円安・ドル高方向での推移となっていることから、今日の東京市場では、東証プライムの半導体関連株や主力輸出株に投資家の関心が向かい、新興市場には投資資金が流れにくかった。一方、日経平均が史上最高値を更新しているが、東証グロース市場指数は昨日段階で929ptと昨年の高値1040ptより1割以上下げた水準にあり、出遅れ修正狙いの買いもあったが、今日の新興市場は売り優勢で、7日ぶり上昇一服となった。
個別では、上期営業利益が32.5％減となったジグザグ＜340A＞、26年2月期業績予想を下方修正し東証プライムへの市場区分変更申請を取り下げると発表したライズ＜9168＞、26年2月期業績予想を下方修正したアーキテクツSJ＜6085＞、26年5月期業績予想を下方修正したEnjin＜7370＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、DELTA-P＜4598＞、エータイ＜369A＞などが顔を出した。
一方、営業利益が前期4.8倍・今期2.7倍予想と発表したnote＜5243＞、膝前十字靱帯再建用「組織再生型靱帯」の大量生産に向けた装置開発を開始したと発表したマイクロ波化学＜9227＞、クオリプス＜4894＞と細胞培養器材に関する取引基本契約を締結したと発表したセルシード＜7776＞、新たに有力IPタイトルの開発に着手すると発表したワンプラ＜4199＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GENDA＜9166＞やサンバイオ＜4592＞が上昇。値上がり率上位には、Defコン＜4833＞、グリーンモンスター＜157A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9227|マイクロ波化学 | 1320| 300| 29.41|
2| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 122| 23| 23.23|
3| 5243|ｎｏｔｅ | 2275| 400| 21.33|
4| 157A|Ｇモンスター | 1037| 150| 16.91|
5| 9270|バリュエンス | 1857| 248| 15.41|
6| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 92| 12| 15.00|
7| 7776|セルシード | 320| 34| 11.89|
8| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 330| 28| 9.27|
9| 7794|イーディーピー | 475| 36| 8.20|
10| 4588|オンコリス | 1665| 104| 6.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 267| -104| -28.03|
2| 9168|ライズ | 695| -150| -17.75|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 380| -80| -17.39|
4| 369A|エータイ | 3080| -520| -14.44|
5| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 4245| -640| -13.10|
6| 340A|ジグザグ | 387| -56| -12.64|
7| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1200| -158| -11.63|
8| 4579|ラクオリア創薬 | 1017| -117| -10.32|
9| 228A|オプロ | 2295| -221| -8.78|
10| 4572|カルナバイオ | 382| -36| -8.61|《SK》
