関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:10JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、機械、銀行業、石油・石炭製品なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、サービス業、陸運業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 991.56 ／ 3.86
2. 精密機器 ／ 13,768.66 ／ 3.04
3. 機械 ／ 4,759.99 ／ 2.83
4. 銀行業 ／ 584.89 ／ 2.63
5. 石油・石炭製品 ／ 2,710.07 ／ 2.19
6. 非鉄金属 ／ 3,787.32 ／ 2.07
7. 電気機器 ／ 6,804.14 ／ 1.89
8. ガラス・土石製品 ／ 1,892.16 ／ 1.79
9. その他製品 ／ 6,623.88 ／ 1.78
10. 化学工業 ／ 2,747.02 ／ 1.64
11. 建設業 ／ 2,951.85 ／ 1.58
12. 金属製品 ／ 1,742.5 ／ 1.31
13. 卸売業 ／ 5,557.63 ／ 1.15
14. 証券業 ／ 943.83 ／ 1.11
15. 海運業 ／ 1,900.59 ／ 1.10
16. 鉄鋼 ／ 839.22 ／ 1.01
17. 繊維業 ／ 915.03 ／ 0.97
18. 空運業 ／ 245.16 ／ 0.86
19. ゴム製品 ／ 5,697.22 ／ 0.83
20. 小売業 ／ 2,317.43 ／ 0.81
21. 電力・ガス業 ／ 690.98 ／ 0.72
22. 保険業 ／ 3,242.08 ／ 0.55
23. 不動産業 ／ 2,790.11 ／ 0.54
24. 食料品 ／ 2,487.98 ／ 0.53
25. その他金融業 ／ 1,335.99 ／ 0.48
26. 医薬品 ／ 4,054.78 ／ 0.38
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,604.34 ／ 0.38
28. 輸送用機器 ／ 5,494.6 ／ 0.25
29. パルプ・紙 ／ 653.96 ／ 0.20
30. 陸運業 ／ 2,365.78 ／ -0.40
31. サービス業 ／ 3,312.57 ／ -0.50
32. 水産・農林業 ／ 716.29 ／ -0.51
33. 情報・通信業 ／ 7,574.77 ／ -0.87《CS》
スポンサードリンク