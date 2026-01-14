TORICO、イーサリアム201.4498ETHを追加取得

■ステーキング収入含め総取得価額3億円規模に

TORICO<7138>(東証グロース)は1月13日、暗号資産投資事業の一環としてイーサリアム(ETH)を追加取得したと発表した。取得日は同日で、取得数量は201.4498ETH、取得価額は99,999,971円、平均取得単価は496,401円/ETHである。

今回の取得を含む同社のイーサリアム保有状況は、総取得数量が621.07055ETH、総取得価額が300,049,202円となった。平均取得単価は483,116円/ETHで、ステーキング収入分を含んでいる。暗号資産投資事業開始以降、複数回にわたり段階的な取得を進めてきた。

今後は、2025年12月17日付で開示した株式会社Mint Townとの資本業務提携に基づき、単純保有にとどまらず、ステーキングなどの運用手法を組み合わせた活用を行う方針だ。暗号資産を事業用資産として収益獲得に活用し、「稼ぐトレジャリー」としてのPER型金融モデル確立を目指す。現時点で当期業績への具体的影響は未定とし、重要な影響が生じる場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

