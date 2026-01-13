関連記事
東証グロ－ス指数は6日続伸、売り吸収しつつ下値の堅い動き
東証グロース市場指数 929.71 ＋5.38／出来高 3億7万株／売買代金 1759億円東証グロース市場250指数 712.58 ＋5.29／出来高 1億8765万株／売買代金 1316億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数は6日続伸。値上がり銘柄数は258、値下がり銘柄数は315、変わらずは36。
東京市場が3連休中の先週末9日の米国株式市場で、ダウ平均は237.96ドル高（＋0.48％）。雇用統計が労働市場の底堅さを示したことや、警戒されていたトランプ関税をめぐる最高裁の判断が見送られたことが安心感となった。昨日12日は86.13ドル高（＋0.17％）の49590.20ドルと3日続伸。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念が重しとなったが、人工知能（AI）技術への期待が根強く、ナスダックがけん引し堅調な推移となった。
今日のグロ－ス市場は売りをこなしつつ下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.94％高となった。東京市場の3連休中に、高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報じられ、積極財政への期待感が高まり株価支援要因となった。また、東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日計で0.66％上昇、ナスダック総合指数が同じく合計で1.08％上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。一方、東証グロース市場指数が先週1週間で4.5％上昇しており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすく、今日は取引開始後に伸び悩む場面があったが下値は堅く、売りを吸収しつつ、終日下値の堅い推移となった。
個別では、26年8月期業績と配当予想を上昇修正したバリュエンス＜9270＞、ストリートブランド「9090」と人気キャラクター「ちいかわ」の初のコラボレーションを発表したyutori＜5892＞、緑内障・高眼圧症治療剤「グラアルファ配合点眼液」がシンガポールで販売開始されたと発表したDWTI＜4576＞、引き続きNASAの新規調査案件への採択が材料視されたアストロスケール＜186A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、VALUENEX＜4422＞、FFRI＜3692＞などが顔を出した。
一方、26年5月期業績予想を下方修正したCocolive＜137A＞、第1四半期営業損益が6.59億円の赤字となったFIXER＜5129＞、前週末大幅高の反動安となったサイエンスアーツ＜4412＞、75日線近辺で値動き重く手仕舞い売りを誘ったテラドローン＜278A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、DELTA-P＜4598＞、イーエムネットJ＜7036＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1358| 600| 79.16|
2| 9270|バリュエンス | 1609| 300| 22.92|
3| 3692|ＦＦＲＩ | 9590| 1500| 18.54|
4| 168A|イタミアート | 1748| 268| 18.11|
5| 9227|マイクロ波化学 | 1020| 150| 17.24|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 460| 61| 15.29|
7| 6613|ＱＤレーザ | 396| 42| 11.86|
8| 4579|ラクオリア創薬 | 1134| 115| 11.29|
9| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 6020| 610| 11.28|
10| 186A|アストロスケール | 839| 70| 9.10|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 137A|Ｃｏｃｏｌｉｖｅ | 872| -239| -21.51|
2| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 371| -80| -17.74|
3| 7036|イーエムＮＪ | 989| -188| -15.97|
4| 4199|ワンプラ | 1351| -169| -11.12|
5| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 302| -33| -9.85|
6| 4316|ビーマップ | 1025| -111| -9.77|
7| 438A|インフキュリオン | 1482| -160| -9.74|
8| 477A|スタートライン | 743| -58| -7.24|
9| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 99| -7| -6.60|
10| 5129|ＦＩＸＥＲ | 370| -26| -6.57|《SK》
