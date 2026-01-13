*16:35JST 日経VI：上昇、短期的な過熱感を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比＋2.32（上昇率8.80％）の28.69と上昇した。なお、高値は28.85、安値は28.10。今日の東京市場は買いが優勢で、日経225先物は大幅高となった。東京市場の3連休中に、高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報じられ、積極財政への期待感が高まり、株価支援要因となった。一方、日経225先物は先週末に890円上昇した後ということもあり、今日の大幅続伸で短期的な過熱感が意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日の日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》