1月13日本国債市場：債券先物は131円97銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円81銭 高値132円18銭 安値131円80銭 引け131円97銭
2年 1.146％
5年 1.587％
10年 2.161％
20年 3.127％
13日の債券先物3月限は131円81銭で取引を開始し、131円97銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.55％、10年債は4.19％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.84％、英国債は4.37％、オーストラリア10年債は4.70％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米・12月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％、11月：＋2.6％）
・24：00 米・10月新築住宅販売件数（予想：71.5万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
