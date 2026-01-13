関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～岡野バル、ラクオリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月13日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜140A＞ iF米10ベ 52834 90714.471 384.73% -0.0015%
＜2016＞ iF米710H 285312 69985.401 305.3% -0.0005%
＜6492＞ 岡野バル 57700 41100.8 271.64% 0.0173%
＜4579＞ ラクオリア 2163600 547028.2 162.35% 0.2129%
＜133A＞ GX超短米 210918 61170.155 150.37% 0.0047%
＜1595＞ NZAMJリート 47640 25178.734 149.03% -0.003%
＜1563＞ グロース・コア 62327 37406.298 136.54% 0.0099%
＜3856＞ Abalance 850700 104315.14 134.57% 0.1381%
＜2157＞ コシダカHD 915800 373489.12 109.31% -0.0614%
＜408A＞ iSベストAI 504820 57912.396 91.11% 0.0344%
＜399A＞ 上日高50 164153 158513.403 81.77% 0.0183%
＜6378＞ 木村化 286900 173739.18 80.37% 0.0386%
＜2525＞ NZAM225 243 60806.49 77.57% 0.0333%
＜4714＞ リソー教育G 2067800 199872.68 71.51% 0.0097%
＜2780＞ コメ兵HD 116700 180266.06 68.43% 0.0465%
＜7513＞ コジマ 350300 214046.02 67.45% 0.0602%
＜1569＞ TPX－1倍 82160 41242.874 66.16% -0.0229%
＜424A＞ GXゴルドH 648160 118763.775 64.44% 0.0267%
＜6814＞ 古野電 1143900 4863027.2 59.51% -0.0366%
＜5698＞ エンビプロH 818800 291749.86 59.23% 0.1466%
<3962> チェンジHD 697100 400342.5 58.11% 0.0392%
<6574> コンヴァノ 12127300 937392.9 56.81% 0.0367%
<3810> サイバーSHD 275900 54009.28 55.27% -0.0031%
<7777> 3Dマトリックス 8670600 1784116.94 54.52% 0.0795%
<1827> ナカノフドー 93000 60808.54 54.47% 0.0204%
<5449> 大阪製鉄 41800 75459 52.73% 0.0483%
<3070> ジェリービー 1937200 87028.56 51.79% 0%
<1577> NF高配70 4237 148005.328 51.43% 0.0145%
<450A> SSSPヘ有 1170 613.608 49.42% 0.0049%
<4446> Link－UG 1172400 795885.02 49.36% 0.0544%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
