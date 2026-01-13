ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～岡野バル、ラクオリアなどがランクイン

2026年1月13日 10:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～岡野バル、ラクオリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月13日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ　　　 52834 　90714.471　 384.73% -0.0015%
＜2016＞ iF米710H　　　285312 　69985.401　 305.3% -0.0005%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　57700 　41100.8　 271.64% 0.0173%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　2163600 　547028.2　 162.35% 0.2129%
＜133A＞ GX超短米　　　　　210918 　61170.155　 150.37% 0.0047%
＜1595＞ NZAMJリート　　47640 　25178.734　 149.03% -0.003%
＜1563＞ グロース・コア　　　62327 　37406.298　 136.54% 0.0099%
＜3856＞ Abalance　　850700 　104315.14　 134.57% 0.1381%
＜2157＞ コシダカHD　　　　915800 　373489.12　 109.31% -0.0614%
＜408A＞ iSベストAI　　　504820 　57912.396　 91.11% 0.0344%
＜399A＞ 上日高50　　　　　164153 　158513.403　 81.77% 0.0183%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　286900 　173739.18　 80.37% 0.0386%
＜2525＞ NZAM225　　　243 　60806.49　 77.57% 0.0333%
＜4714＞ リソー教育G　　　　2067800 　199872.68　 71.51% 0.0097%
＜2780＞ コメ兵HD　　　　　116700 　180266.06　 68.43% 0.0465%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　350300 　214046.02　 67.45% 0.0602%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　82160 　41242.874　 66.16% -0.0229%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　648160 　118763.775　 64.44% 0.0267%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　1143900 　4863027.2　 59.51% -0.0366%
＜5698＞ エンビプロH　　　　818800 　291749.86　 59.23% 0.1466%
<3962> チェンジHD　　　　697100 　400342.5　 58.11% 0.0392%
<6574> コンヴァノ　　　　　12127300 　937392.9　 56.81% 0.0367%
<3810> サイバーSHD　　　275900 　54009.28　 55.27% -0.0031%
<7777> 3Dマトリックス　　8670600 　1784116.94　 54.52% 0.0795%
<1827> ナカノフドー　　　　93000 　60808.54　 54.47% 0.0204%
<5449> 大阪製鉄　　　　　　41800 　75459　 52.73% 0.0483%
<3070> ジェリービー　　　　1937200 　87028.56　 51.79% 0%
<1577> NF高配70　　　　4237 　148005.328　 51.43% 0.0145%
<450A> SSSPヘ有　　　　1170 　613.608　 49.42% 0.0049%
<4446> Link－UG　　　1172400 　795885.02　 49.36% 0.0544%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事