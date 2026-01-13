関連記事
ZETA ドラフトが運営する通販サイト「AUEN」公式アプリに「ZETA RECOMMEND」が導入
記事提供元：フィスコ
*10:32JST ZETA---ドラフトが運営する通販サイト「AUEN」公式アプリに「ZETA RECOMMEND」が導入
ZETA＜6031＞は13日、ドラフト（本社：福井県あわら市）が運営するメンズファッション通販サイト「AUEN（オーエン）」の公式アプリに同社が提供するレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入されたことを発表した。
ドラフトは「オシャレで人生を豊かに」をミッションに掲げ、30代から40代男性向けのファッションブランド「AUEN」を展開している。運営するメンズファッション通販サイト「AUEN」は、「デジタルと顧客対話を融合したパーソナライズ体験」を特徴に、ファッションアイテムの販売だけでなく「あなた専用コーデセット」や「AI似合う服診断」など各ユーザーにとって最適なアイテムを効率よく選べるサービスを提供している。
今回、「AUEN」の公式アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入され、クロスセルの機会創出・CVRの向上をサポートしている。アプリ内に登録したユーザーの体型や顔パターンから「あなたへおすすめのコーディネート」「あなたにおすすめのコンテンツ」が表示されるようになった。これにより、ユーザーの属性に応じて最適なコーディネートや特集情報が提供できるようになり、CVRの向上に貢献する。
同社はAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供する。《NH》
スポンサードリンク