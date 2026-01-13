*10:27JST 三陽商会---コート専業ブランド「サンヨーコート」が1月に欧州3展示会へ出展

三陽商会＜8011＞は9日、コート専業ブランド「サンヨーコート」が、2026年1月に欧州で開催される3つの展示会に出展することを発表した。これにより、国内生産の高い技術と品質を世界に発信し、ブランドの海外市場での認知度向上を図る。

特に注目すべきは、2025年に続くイタリア・フィレンツェでの「PITTI IMMAGINE UOMO」への出展であり、今回はその経験を活かし、「Ｊ∞クオリティー・ファクトリーブランド・プロジェクト」ブースにゲストブランドとして参加する。また、新たにフランス・パリのショールーム「Showroom NU」で合同展に参加し、さらにイタリア・ミラノでは「CARUSO」とのコラボレーションコートが展示される予定だ。

これらの展示会は、三陽商会が2025年4月に公表した中期経営計画における新たな成長戦略「海外展開」の一環であり、今後の海外市場における拡販活動を強化する重要なステップとなる。《NH》