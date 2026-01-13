*08:34JST 米国株式市場は続伸、FRB独立性懸念もAI期待が相殺

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

JAN12

Ｏ 53655（ドル建て）

Ｈ 54290

Ｌ 53630

Ｃ 54265 大証比+2185（イブニング比+115）

Vol 3261



JAN12

Ｏ 53590（円建て）

Ｈ 54195

Ｌ 53540

Ｃ 54175 大証比+2095（イブニング比+25）

Vol 18621

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（ドル158.14円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 222.59 1.07 3520 13

2

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.24 0.15 2726 84

8035 (TOELY) 東京エレク 128.31 0.30 40582 267

2

6758 (SONY.N) ソニー 25.18 0.14 3982 10

6

9432 (NTTYY) NTT 25.57 0.22 162 2.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.95 0.51 3946 16

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.71 1.10 5489 35

4

9983 (FRCOY) ファーストリテ 41.14 0.03 65059 230

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 14.17 0.07 4482 219

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.80 0.13 5314 20

0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.32 0.31 1053 -95

2

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.33 0.14 5358 105

8031 (MITSY) 三井物産 633.18 13.17 5007 20

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9488 156

4568 (DSNKY) 第一三共 23.06 0.07 3647 10

5

9433 (KDDIY) KDDI 17.27 0.18 2731 51

7974 (NTDOY) 任天堂 16.47 0.18 10418 25

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.08 0.70 6180 225

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.89 0.24 1628 5

6

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.58 0.12 5876 9

9

6902 (DNZOY) デンソー 14.12 0.10 2233 7

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.11 0.01 8574 15

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.56 0.17 2935 4

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.04 0.10 6357 162

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.62 0.11 19957 62

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.26 -0.05 5143 6

3

7741 (HOCPY) HOYA 164.50 0.25 26014 1024

6503 (MIELY) 三菱電機 62.97 1.27 4979 24

4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.50 0.15 3321 12

7

7751 (CAJPY) キヤノン 30.32 0.23 4795 12

0

6273 (SMCAY) SMC 19.04 0.17 60220 1600

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2352 35.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 36.70 0.30 58037 303

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.62 0.16 2312 42

8053 (SSUMY) 住友商事 37.53 0.86 5935 27

3

6702 (FJTSY) 富士通 28.39 0.44 4490 15

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.04 7.44 18825 82

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.26 0.18 3561 8

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1700 -8

2

8002 (MARUY) 丸紅 306.80 276.83 4852 24

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.92 0.11 2505 12

5

6954 (FANUY) ファナック 21.15 0.11 6689 24

1

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.12 0.44 3972 121

8801 (MTSFY) 三井不動産 36.30 0.30 1913 5

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 34.54 0.75 5462 27

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.75 0.23 3400 10

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.36 0.11 2125 5

0

6857 (ATEYY) アドバンテスト 136.40 0.80 21570 131

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.77 0.09 2336 69.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.80 0.19 4871 17

1

（時価総額上位50位、1ドル158.14円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4428 350 8.5

8

8035 (TOELY) 東京エレク 128.31 40582 2672 7.0

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.71 5489 354 6.8

9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 136.40 21570 1315 6.4

9

5802 (SMTOY) 住友電気工業 42.16 6667 363 5.7

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1700 -82 -4.6

0

6506 (YASKY) 安川電機 63.10 4989 -37 -0.7

4

6752 (PCRHY) パナソニック 12.90 2040 0 0.0

0

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2284 0 0.0

0



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49590.20 前日比：86.13

始値：49499.67 高値：49633.35 安値：49011.31

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23733.90 前日比：62.56

始値：23576.88 高値：23804.05 安値：23562.97

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6977.27 前日比：10.99

始値：6944.12 高値：6986.33 安値：6934.07

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.829％ 米10年国債 4.179％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56

ポイント高の23733.91で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に売られ、寄り付き後、大幅安。た

だ、パウエル議長の声明に加え、歴代の議長や財務長官、一部共和党議員も議長に

対する政府の刑事捜査に否定的な見解を示すと、相場は下げ止まった。加えて、人

工知能（AI）技術への期待が根強く、懸念を相殺し、ナスダックがけん引し相場は

プラス圏を回復。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、ダウは2営業日連続で過去最高値を

更新し終了した。セクター別では食・生活必需品小売、自動車・自動車部品が上昇

した一方、不動産管理・開発が下落。

ディスカウント小売のウォルマート（WMT）はナスダックが20日付で、同社株を100

種指数に組み入れることを発表したことや、検索グーグル運営のアルファベット（G

OOG）と協力し、顧客が「Geminiジェミニ」アプリ上で買い物が可能になるサービス

を発表し、上昇。アルファベット（GOOG）はまた、携帯端末のアップル（AAPL）が

音声アシスタント「Siriシリ」の最新版に、同社傘下のグーグルが手掛ける生成人

工知能（AI）「Geminiジェミニ」の起用を検討しているとの報道で、上昇。アップ

ル（AAPL）も上昇。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は、同業ワー

ナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）に対し、動画配信のネットフリックス

（NFLX）による買収案についての情報開示を求め訴訟を起こし、公開買い付けをや

り遂げる強い決意を表明し、上昇。

ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）やネットフリックスは下落。電気自

動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。クレジ

ットカード会社のビザ（V）やマスターカード（MA）は、トランプ大統領が1年間、

金利上限を10％に設定する要請をしたため、下落。また、石油会社のエクソン（XO

M）は、先週行われたベネズエラでの業務拡大を巡る政府との業界会合で、最高経営

責任者（CEO）が安全保障、規制など問題が山積みで「現状で投資不能」との見解を

示したため、同国投資グループから同社を除外する可能性をトランプ大統領が警告

したことが嫌気され、下落。《FA》