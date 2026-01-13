トライアルHDとスギHD、包括的協業開始、スーパー×調剤で新成長モデル

■調剤併設と即食供給を軸に、ワンストップ型店舗を展開

トライアルホールディングス<141A>(東証グロース)は1月8日、スギホールディングス<7649>(東証プライム)と包括的協業を開始すると発表した。両社は同日付で基本合意し、スーパーセンターと調剤併設型ドラッグストアの融合を軸に、業界の枠を超えた新たな流通小売モデルの構築を目指す。実験的に進めてきた施策を本格化させ、リテールテックを活用した成長戦略を加速させる。

協業の背景には、トライアルグループのEDLPを支えるローコスト運営とリテールテック、スギ薬局グループが培ってきた接客力や調剤ノウハウ、アプリを通じた顧客接点の強みがある。これまで両社は、GOシステムや店舗サイネージの導入、ID-POSデータ活用、PB商品の相互供給などを試行してきた。今回の合意により、これらの取り組みを一段と拡充し、地域生活者への付加価値提供とシナジー創出を図る。

戦略的協業の柱は五つある。スギ薬局の調剤薬局・ドラッグストアをトライアル店舗内に出店し、今年中に須恵店と飯塚店で実装するほか、ヘルス&ビューティ商品の供給や売り場ノウハウを展開する。さらに、トライアルの即食惣菜・弁当をスギ薬局店舗に供給し、GOシステムやリテールテックを相互導入する。加えて、両社のPB商品を相互に取り扱い、価格と品質を両立した商品ラインナップの強化を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

