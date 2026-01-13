日本エンタープライズ、フェムテックアプリ『リズム手帳』、月間ユーザー数50万人突破

■有料版「ベーシックプラン」が初月無料となるキャンペーンを実施

日本エンタープライズ<4829>(東証スタンダード)は、フェムテック※アプリ『リズム手帳』の月間ユーザー数が50万人を突破したことを記念し、キャンペーンを実施すると発表した。1月9日(金)から2月8日(日)までの期間中、『リズム手帳』の有料版「ベーシックプラン」を新規で契約すると、登録開始日から1カ月間(30日間)を無料で利用できる。

※女性(female)の健康課題をテクノロジー(technology)で解決する製品やサービスを指す造語

『リズム手帳』は、女性の健康課題が社会的に注目される以前の2013年にサービスを開始したフェムテックアプリである。生理管理や排卵日予測に加え、4つのモード設定により、ライフステージに応じた長期的な健康管理が可能な点が特徴だ。有料版「ベーシックコース」では、女性周期の精緻な管理・予測、心身状態のセルフチェック、パートナーとの情報連携などの機能を利用できる。

近年、政府による女性活躍推進やジェンダー平等意識の浸透を背景に、女性の社会進出が進み、女性特有の健康課題を支援するツールへの需要が高まっている。『リズム手帳』は、時代の要請に応じたサービス拡充に加え、人的資本経営に取り組む組織への提供を拡大したことで、利用者数を伸ばしている。

▼キャンペーン概要

・応募期間=2026年1月9日(金)～2月8日(日) ・内容=有料版「ベーシックプラン」(税込400円/月)を1カ月間(30日間)無料で提供 ・対象者=『リズム手帳』有料版を新規で契約した人 ※過去に有料版を利用した人は対象外となる。 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

