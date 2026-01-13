ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米消費者物価コア指数、米新築住宅販売件数など

2026年1月13日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米消費者物価コア指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(11月)　3兆6183億円　2兆8335億円
08:50　貸出動向 銀行計(12月)　　4.5％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　　4.2％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)　49.0　48.7
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)　50.5　50.3
14:00　城内経済財政担当相が日本記者クラブで会見


＜海外＞
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(11月)　0.2％　0.3％
22:30　米・消費者物価コア指数(12月)　2.7％　2.6％
24:00　米・新築住宅販売件数(10月)　71.4万戸
28:00　米・財政収支(12月)　　-1733億ドル


米・セントルイス連銀総裁が講演

米・リッチモンド連銀総裁が討論会に参加

アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(15日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

