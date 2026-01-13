*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米消費者物価コア指数、米新築住宅販売件数など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(11月) 3兆6183億円 2兆8335億円

08:50 貸出動向 銀行計(12月) 4.5％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 4.2％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 49.0 48.7

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 50.5 50.3

14:00 城内経済財政担当相が日本記者クラブで会見



＜海外＞

21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(11月) 0.2％ 0.3％

22:30 米・消費者物価コア指数(12月) 2.7％ 2.6％

24:00 米・新築住宅販売件数(10月) 71.4万戸

28:00 米・財政収支(12月) -1733億ドル



米・セントルイス連銀総裁が講演

米・リッチモンド連銀総裁が討論会に参加

アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(15日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》