ダイハツ、フロント縦置きミッド搭載の軽スポーツ「K-OPENランニングプロト2」を公開

ダイハツ工業は、2026年1月9日から1月11日まで、千葉・幕張メッセで開催されている「東京オートサロン2026」に出展する、「K-OPENランニングプロト2」を含むモータースポーツ車両4台の情報を公開した。

初公開となる「K-OPEN ランニングプロト2」は、佳以オープンスポーツ「コペン」の走る楽しさを未来に繋げるために「作ってみる、乗ってみる、試してみる」の精神で製作した先行スタディ車の「K-OPEN ランニングプロト」を進化させた、モータースポーツ起点のスタディモデル車だ。

先行検討の初期段階から、過酷なモータースポーツ環境で多様なトライアルを行なうことで、｢軽量化｣「低重心化｣「最適な重量配分」による走る楽しさを追求し、軽自動車のFRオープンカーの実現を目指して挑戦している。

最大の注目点はFRレイアウトの採用。従来のFFから、よりスポーティな色彩を鮮明にし、オープンエアの爽快さとFRらしい小気味いい走りの融合を目指している。

具体的には、レイアウトやパーツの改良で「K-OPEN ランニングプロト」を進化させた、モータースポーツを起点とする先行スタディ車となっている。縦置きエンジンのフロントミッドシップ化による操舵安定性の向上、リヤサスペンション形式の 変更による路面追従性の改善。ロールケージ装着によるボディ剛性および乗員保護性能の向上などモータースポーツ参戦を前提にしたクルマづくりが基本だ。

同時に、SPK株式会社が市販を予定している、モータースポーツを楽しむためのコンプリートカー「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing｣をダイハツブースで展示する。ミラ イースをベースに、ターボエンジンや5速MT、6点式ロールケージ装着し、日常使用はもちろん、モータースポーツを気軽に楽しめるクルマだ。(写真左)

■関連記事

・【コラム】国産自動車、11月世界生産は前年同期比6.4%減の198万5727台 さすがのトヨタも5.5%減

・【コラム】自販連、全軽自協発表、11月国内車名別新車販売台数、HONDA N-BOXが前年同期比10.2%減ながら首位に

・国内主要自動車、10月の世界生産は0.4%減 トヨタ世界生産前年同月比3.8%増で単月として過去最高

