*15:47JST 1月9日本国債市場：債券先物は132円48銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円51銭 高値132円63銭 安値132円36銭 引け132円48銭

2年 1.133％

5年 1.546％

10年 2.083％

20年 3.042％



9日の債券先物3月限は132円51銭で取引を開始し、132円48銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.49％、10年債は4.18％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.86％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.68％、NZ10年債は4.39％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独：11月鉱工業生産（予想：前月比－0.5％、10月：＋1.8％）

・17：00 スイス：12月失業率（予想：3.1％、11月：2.9％）

・19：00 ユーロ圏：11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％、10月：0.0％）

・22：30 加：12月失業率（予想：6.7％、11月：6.5％）

・22：30 米：12月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋7.0万人、11月＋6.4万人）

・22：30 米：12月失業率（予想：4.5％、11月：4.6％）

・22：30 米：12月平均時給（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）

・22：30 米：10月住宅着工件数（予想：133万件）

・22：30 米：10月住宅建設許可件数（予想：135万件）

・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：53.5、12月：52.9）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》