クリナップ、26年3月期大幅営業・経常増益予想、価格改定効果で利益成長

クリナップ<7955>(東証プライム)はシステムキッチンの大手でシステムバスルームや洗面化粧台も展開している。成長に向けた重点施策として、既存事業の需要開拓と低収益からの転換、新規事業による新たな顧客の創造、ESG/SDGs視点での経営基盤強化を推進している。26年3月期は大幅営業・経常増益予想としている。新設住宅着工の伸び悩みなど厳しい事業環境が続くが、中間期が販売価格改定効果の顕在化や原価低減効果などで大幅増益だったことを勘案すれば、通期利益予想に上振れの可能性がありそうだ。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。株価は18年以来の高値圏で堅調に推移している。高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■システムキッチンの大手、システムバスルームも展開

厨房部門(システムキッチン)および浴槽・洗面部門(システムバスルーム・洗面化粧台)を展開している。25年3月期の部門別売上高は厨房部門が1052億93百万円、浴槽・洗面部門が148億33百万円、新築・リフォーム別売上高構成比は新築が44.0%、リフォームが50.9%、その他が5.1%だった。主要製品の市場シェアはシステムキッチンが21.5%、システムバスルームが3.0%、洗面化粧台が4.7%だった。

中高級品に強みを持ち、厨房部門は最高級ステンレスキッチンCENTRO(セントロ)、中高級価格帯のステンレスキャビネットキッチンSTEDIA(ステディア)、普及価格帯システムキッチンrakuera(ラクエラ)、コンパクトキッチンcolty(コルティ)、浴槽・洗面部門はバスルームAQULIA-BATH(アクリアバス)、yuasis(ユアシス)、洗面化粧台TIARIS(ティアリス)などを主力製品としている。

24年10月にはシステムバスルームSELEVIAにラインアップしたアイテム3品「ぐるもみジェット」「シルクベールシャワー」「乾動！優レールハンガー」が、公益財団法人日本デザイン振興会の2024年度グッドデザイン賞を受賞した。25年9月にはシステムキッチンSTEDIAのリニューアル(意匠性と機能性を向上)を行い受注開始した。

競争力強化に向けてショールーム戦略も強化している。20年6月にKITCHEN TOWN YOKOHAMA(横浜市みなとみらい)をオープンし、旗艦ショールーム全国4拠点(東京、横浜、名古屋、大阪)体制とした。24年11月にはつくばショールームをリニューアルオープン、25年9月には千葉ショールームをリニューアルオープンした。

販売ルートは工務店の会員登録制組織「水まわり工房」加盟店を主力としている。物流面では首都圏の物流強化の一環として、24年4月には相模原プラットフォームをリニューアルして本格稼働した。

■サステナブルビジョンは「人と暮らしの未来を拓く」

長期ビジョンの「クリナップサステナブルビジョン2030」(CSV30)では、2030年度の目標として財務目標(連結)では売上高1500億円、営業利益95億円、ROE8.5%、非財務目標では2013年度比温室効果ガス50%削減、女性管理職比率15%、男性育児休暇取得率100%、有給休暇取得率60%を掲げている。

既存事業に関しては、水回り3品(キッチン、浴室、洗面)事業での安定した収益確保を目的として中高級品の販売力強化、システムバス販売の底上げ、リフォーム需要獲得、水回り3品で培ったノウハウを活かしたサービス・物流分野での外販ビジネスの拡大、生産変革による原価低減、間接業務の効率化などで利益改善を推進する。

なお福島県いわき市に生産拠点を構えている。東日本大震災の翌年の12年12月に公益財団法人クリナップ財団を設立し、福島県の復興支援を目的として活動している。そして25年7月には、クリナップ財団の25年度の奨学生50名を決定した。13年度に開始した奨学支援事業は震災復興支援に有用な人材育成を目指し、13年間で累計奨学生は560名となった。

23年2月にはCSV30の実現に向けて未来キッチンプロジェクトを始動した。武蔵野美術大学との産学共同で社会課題へ取り組む未来キッチンラボの創設、過去に販売したキッチンキャビリサイクルプログラムの開始、未来を担う子供達からアイデアを公募する未来キッチン・イラストコンテストの開始、という3つのアクションを通じて、2030年までにシステムキッチンの枠を超えた新しいキッチンの事業化、より心豊かな食文化の創造を目指す方針としている。また未来キッチンプロジェクトの一環として、会員制リフォームネットワーク「水回り工房」にて、23年4月よりキッチンキャビリサイクルプログラムを開始した。

24年3月には未来キッチンプロジェクトを通じて研究している次世代キッチンの1つとしてモビリティキッチンのプロトタイプを発表した。24年12月にはMUJI HOUSEのインフラゼロハウスの実証実験にモビリティキッチンのプロトタイプを提供した。25年1月には練馬区豊玉地区の防災イベントにおいてモビリティキッチンのプロトタイプと、ろ過循環装置の実証実験を実施した。25年11月には、未来キッチンプロジェクトの活動を伝えるため、専用サイトに新コンテンツを追加した。

また25年6月にはカスタマーハラスメント対応方針を公表した。25年11月には岡山工場が「令和7年度障害者ワークフェア・インおかやま」で障害者雇用優良事業所として表彰された。

■26年3月期は利益上振れの可能性

26年3月期の連結業績予想(25年10月31日付で売上高を下方修正、各利益を据え置き)は、売上高が前期比3.5%増の1345億円、営業利益が20.7%増の25億円、経常利益が14.5%増の30億円、そして親会社株主帰属当期純利益が7.6%増の18億50百万円としている。配当予想は前期と同額の31円(第2四半期末13円、期末18円)としている。予想配当性向は60.4%となる。

中間期の連結業績は売上高が前年同期比2.9%増の654億01百万円、営業利益が3.6倍の13億51百万円、経常利益が2.7倍の16億63百万円、親会社株主帰属中間純利益が3.9倍の10億05百万円だった。

各利益は期初計画(営業利益4億円、経常利益6億50百万円、親会社株主帰属中間純利益3億50百万円)を上回る大幅増益だった。新設住宅着工戸数が低水準に推移するなど厳しい事業環境で売上高は計画(670億円)を下回り小幅増収にとどまったが、販売価格改定効果が顕在化したほか、原価低減効果なども寄与した。部門別売上高は厨房部門が2.7%増の525億93百万円、浴槽・洗面部門が1.7%増の76億20百万円だった。新築・リフォーム別の売上高構成比は新築が43%、リフォームが52%、その他が5%だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が321億02百万円で営業利益が5億76百万円、第2四半期は売上高が332億99百万円で営業利益が7億75百万円だった。

通期の売上高については新設住宅着工戸数の低迷が長引いているため、期初計画に対して35億円下方修正した。各利益については中間期が計画を上回ったものの、下期の売上減少、粗利率低下、人件費の増加などを想定して期初計画を据え置いた。中間期の進捗率は売上高が49%、営業利益が54%、経常利益が55%、親会社株主帰属当期純利益が54%である。

新設住宅着工の伸び悩みなど厳しい事業環境が続くが、中間期が販売価格改定効果の顕在化や原価低減効果などで大幅増益だったことを勘案すれば、通期利益予想に上振れの可能性がありそうだ。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は上値試す

株価は18年以来の高値圏で堅調に推移している。高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。1月8日の終値は870円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS51円30銭で算出)は約17倍、今期予想配当利回り(会社予想の31円で算出)は約3.6%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1583円18銭で算出)は約0.5倍、そして時価総額は約326億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】２０２５年ＩＰＯ初値勝率７８％、セカンダリーの失速鮮明に（2025/12/22）

・【どう見るこの相場】日銀会合が試金石、円高・ドル安反転シナリオを前提に売られ過ぎ是正が期待される紙・パ株に注目（2025/12/15）

・【どう見るこの相場】ＦＲＢはハト派、日銀はタカ派、真逆の金融政策に揺れる日米株式市場（2025/12/8）

・【株式市場特集】逆日歩３００銘柄超が浮上、師走相場で「掉尾の一振」候補が台頭（2025/12/1）

