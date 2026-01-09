*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 第一稀元素化学工業、三井金属、東京計器など

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1723 +300

レアアース使わないジルコニア材料への期待が続く。

洋エンジ＜6330＞ 4520 +235

レアアース関連の代表銘柄として関心が続く格好に。

*日東紡績＜3110＞ 11880 +1190

半導体関連株の中では直近で上値の重さが目立っていたが。

住友ファーマ＜4506＞ 2839 +205.5

高値更新でショートカバーのニーズが強まる格好に。

大阪チタ＜5726＞ 2273 +178

経産省のレアメタル・レアアース関連の開発事業に参画実績とも。

石油資源開発＜1662＞ 1670 +72

レアアース関連銘柄の一角として物色が向かう。

大平洋金属＜5541＞ 2714 +161

レアメタルの抽出技術などに関心も。

三井金属＜5706＞ 20140 +875

AI通信インフラ用特殊銅箔の収益拡大計画を発表。

東邦チタニウム＜5727＞ 1485 +54

大阪チタとともに本日はレアアース関連として物色か。

大同特殊鋼＜5471＞ 1803.5 +68

レアアース使わない磁石開発企業として物色。

久光製薬＜4530＞ 6440 +240

対抗TOBへの期待感が続く格好に。

ユニチカ＜3103＞ 316 +5

レアメタル不使用のPET樹脂生産技術などで。

ＣＩＪ＜4826＞ 574 +16

フィジカルAI関連の中小型株として物色の矛先向かう。

五洋建設＜1893＞ 1653.5 +41.5

レアアース開発への関連銘柄として関心。

東京計器＜7721＞ 6440 +130

中小型の防衛関連として関心が続く。

東亜建設工業＜1885＞ 3150 +60

レアアース関連としての関心が続く。

野村マイクロ＜6254＞ 2990 +15

買い戻しの動きが先行など需給要因。

古河機械金属＜5715＞ 4480 +90

レアアース回収機材などへの期待が続く。

三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞ 6295 +238

レアアース関連銘柄の一角としても関心。

ＡＢＣマート＜2670＞ 2500 -170.5

9-11月期営業利益は市場予想を下振れ。

住友林業<1911> 1521 -84.5

トランプ大統領が機関投資家の戸建て購入禁止を推進へ。

タマホーム<1419> 3500 -195

SMBC日興証券では投資判断を格下げ。

ソフトバンクＧ<9984> 4300 -353

日経平均株安に追随する動きにも。

信越化学工業<4063> 5035 -209

中国がジクロロシランについて不当廉売調査。

オプティム<3694> 517 -21

前日にかけリバウンド強める動きとなっていたが。

太陽誘電<6976> 3408 -218

日中の対立激化の影響なども警戒視。《CS》