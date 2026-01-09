*05:14JST 1月8日のNY為替概況

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円66銭から、157円07銭まで上昇し、引けた。

米・先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、10月貿易赤字の大幅縮小や7－9月期非農業部門労働生産性の大幅な伸びを受けて、成長見通し改善でドル買いに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1643ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は183円25銭へ上昇後、182円64銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3447ドルから1.3416ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7973フランから0.8000フランまで上昇した。

【経済指標】

・米・12月チャレンジャー人員削減数：前年比－8.3％（＋23.5％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/2）：20.8万件（予想：21.2万件、前回：20万件←19.9万件）

・米・失業保険継続受給者数(12/27)：191.4万人（予想：190万人、前回：185.8万人←186.6万人）

・米・10月貿易収支：－294億ドル（予想：-587億ドル、9月：－481億ドル←-528億ドル）

・米・7－9月期非農業部門労働生産性：前期比＋4.9％（予想：＋5.0％、4－6月期：＋4.1％←＋3.3％）

・米・7－9月期単位人件費：前期比－1.9％（予想：－0.1％、4－6月期－2.9％←＋1.0％）

・米・10月卸売在庫：前月比＋0.2％（予想：＋0.2％、9月：＋0.5％）

・米・10月卸売売上高：前月比－0.4％（予想：－0.2％、9月：－0.2％）《KY》