*23:35JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下振れ、米10月貿易赤字は09年来で最小、ドル買い強まる

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（1/2）は前週比8000件増の20.8万件と予想21.2万件を下回った。前回は20万件と、19.9万件から上方修正された。失業保険継続受給者は191.4万人と、前回185.8万人から増加し予想も上回った。

米商務省が同時刻に発表した10月貿易収支は－294億ドル。赤字幅は9月481億ドルから拡大予想に反し大幅縮小し2009年来で最小となった。輸入が大幅減少し指数を押し下げた。同期非農業部門労働生産性は前期比＋4.9％と、4－6月期＋4.1％から伸び加速し2年ぶりの大幅な伸びとなった。ただ、予想を下回った。同期単位人件費は前期比－1.9％と、4－6月期から改善も予想に満たず。4－6月期も－2.9％と、＋1.0％から大幅下方修正された。

米国債相場は続落。10年債利回りは4.18％まで上昇した。ドル買いが強まり、ドル・円は156円70銭から157円07銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1678ドルから1.1656ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3447ドルから1.3416ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/2）：20.8万件（予想：21.2万件、前回：20万件←19.9万件）

・米・失業保険継続受給者数(12/27)：191.4万人（予想：190万人、前回：185.8万人←186.6万人）

・米・10月貿易収支：－294億ドル（予想：-587億ドル、9月：－481億ドル←-528億ドル）

・米・7－9月期非農業部門労働生産性：前期比＋4.9％（予想：＋5.0％、4－6月期：＋4.1％←＋3.3％）

・米・7－9月期単位人件費：前期比－1.9％（予想：－0.1％、4－6月期－2.9％←＋1.0％）

・加・10月貿易収支：－5.8億加ドル（－15億加ドル、9月1.5億加ドル）《KY》