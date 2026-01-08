*17:53JST i-plug---2025年12月度 主要KPI（速報）の推移

i-plug＜4177＞は7日、同社が提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」における2025年12月度の主要KPI（速報）を発表した。

早期定額型の受注高は、単月で2.36億円となり、前年同月比で18.1％減少した。累計では49.90億円となり、前年同月比で14.8％増加した。

成功報酬型の受注高は、単月で0.17億円となり、前年同月比で5.6％減少した。累計では5.16億円となり、前年同月比で1.6％増加した。

早期定額型の受注高については、単月は前年同月比で減少したが、累計では引き続き前年同月を上回って推移している。成功報酬型の受注高については、12月の決定人数は前年同月を上回ったが、早期定額型プランの入社合意枠の消化となる決定が多かったことにより、単月は前年同月比で減少した。累計では引き続き前年同月を上回って推移している。

またプラットフォーム指標は以下の通りである。

登録企業数（累計）が、前年同月比11.8％増の21,914社となった（前月比169社増加）。学生登録数（累計）が、2026年卒は同12.4％増の237,639人（前月比888人増加）、2027年卒は同23.0％増の173,125人（前月比12,250人増加）となった。

オファー送信数（単月）が、2026年卒は同118.7％増の317,103件、2027年卒は同90.0％増の1,667,372件となった。オファー送信数については、2026年卒、2027年卒ともに前年同月比で増加している。稼働企業数の増加がオファー送信の増加につながっている。

オファー承認数（単月）が、2026年卒は同64.1％増の3,939件、2027年卒は同24.3％増の56,136件となった。12月までの累計で2026年卒は同18.8％増の681,715件、2027年卒は同37.5％増の405,830件となっている。

2026年卒の決定人数（累積）は同12.6％増の8,036人（前月比214人増加）となった。

注：決定人数は、月末時点の内定数から月末時点の辞退数を差し引いた数と定義しており、学生の内定辞退の状況によって変動する。《AK》