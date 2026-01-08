関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、情報・通信業、ゴム製品、証券業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、石油・石炭製品、鉱業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 4,050.36 ／ 2.02
2. 電力・ガス業 ／ 675.03 ／ 1.47
3. 空運業 ／ 246.34 ／ 1.40
4. 石油・石炭製品 ／ 2,542.98 ／ 1.23
5. 鉱業 ／ 908.42 ／ 1.08
6. 建設業 ／ 2,808.2 ／ 0.67
7. 不動産業 ／ 2,712.04 ／ 0.55
8. 機械 ／ 4,440.42 ／ 0.34
9. 食料品 ／ 2,456.13 ／ 0.26
10. 保険業 ／ 3,160.26 ／ 0.19
11. 精密機器 ／ 13,427.4 ／ -0.03
12. ガラス・土石製品 ／ 1,824.81 ／ -0.05
13. 海運業 ／ 1,849.21 ／ -0.07
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,549.92 ／ -0.09
15. その他金融業 ／ 1,304.2 ／ -0.17
16. 水産・農林業 ／ 721.03 ／ -0.30
17. 卸売業 ／ 5,250.12 ／ -0.32
18. サービス業 ／ 3,323.11 ／ -0.43
19. 陸運業 ／ 2,359.65 ／ -0.48
20. パルプ・紙 ／ 642.77 ／ -0.52
21. 小売業 ／ 2,269.77 ／ -0.61
22. 繊維業 ／ 877.49 ／ -0.69
23. 輸送用機器 ／ 5,093.23 ／ -0.81
24. 金属製品 ／ 1,689.42 ／ -0.84
25. その他製品 ／ 6,556.94 ／ -0.90
26. 銀行業 ／ 536.57 ／ -1.14
27. 鉄鋼 ／ 796.75 ／ -1.17
28. 化学工業 ／ 2,628.89 ／ -1.57
29. 証券業 ／ 885.42 ／ -1.70
30. ゴム製品 ／ 5,554.17 ／ -1.76
31. 情報・通信業 ／ 7,541.89 ／ -1.88
32. 電気機器 ／ 6,408.06 ／ -2.00
33. 非鉄金属 ／ 3,639.75 ／ -2.45《CS》
