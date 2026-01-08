*15:34JST 新興市場銘柄ダイジェスト：セレンディップは急騰、キューブは続伸

＜4199＞ ワンプラ 1407 -146

大幅続落。東京証券取引所が8日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。

＜7318＞ セレンディップ 1054 +48

急騰。7日の取引終了後に、取得し得る株式の総数19万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.0%)、取得価額の総額2億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年1月13日～5月29日。自己株式の取得を行う理由は、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行、及び将来のM&Aにおける買収資金の一部として活用することとしている。

＜7112＞ キューブ 642 +19

続伸。7日の取引終了後に、25年12月度直営店月次売上速報を発表し、好材料視されている。25年12月は、一部の商品で計画どおりに進まない点はあったものの、同月に投入した新商品が好調に推移し、年末商戦に向けた積極的なプロモーションと相まって、売上を牽引した。その結果、全社売上高(実店舗＋EC)は前年同月比111.2%と、引き続き高成長を維持した。26年1月は、中旬より26年春夏シーズン新商品の展開を開始することで、更なる事業拡大とブランド価値向上を目指すとしている。

＜3140＞ BRUNO 1011 -3

反落。7日の取引終了後に、中国・広東順徳臻信電器科技有限公司とライセンス契約を締結することを発表し、買い先行も上値は重い。今回のライセンス契約の締結により、同社は、臻信社に対して同社BRUNOブランドの商標権について、中華人民共和国における販売を目的として5年間使用許諾する。その対価として、臻信社より、年間1.45億円の固定的なライセンス料(1年目は一括前払い、2年目以降は半期毎の前払い)のほか、臻信社の発注数量に応じたライセンス料を受け取ることになる。

＜6573＞ CRAVIA 73 ±0

もみ合い。さらなる事業拡大とエンターテインメント業界の活性化を目指し、ライブドアが運営する日本最大級の韓国エンタメニュースサイト「Kstyle」の名を冠する音楽フェスティバル「Kstyle PARTY 2026」に営業協力として参画することを発表した。これまでのファンマーケティング・アンバサダーマーケティングで培った実績を活かし、スポンサーシップの構築や多様な企業連携の企画を推進することで、イベントの成功を強力にバックアップしていく。

＜4422＞ VALUENEX 658 +100

ストップ高。7日の取引終了後に、株式分割の実施を発表し、好材料視されている。26年1月31日を基準日として、同日(同日は株主名簿代理人の休業日につき、実質は26年1月30日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、3株の割合をもって分割する。株式分割の目的は、株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることとしている。《NH》