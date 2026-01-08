綿半HD、綿半フレッシュマーケットが節分向け恵方巻の予約受付を開始

■魚派も肉派も満足の多彩なラインアップ

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)が展開する食品スーパー「綿半フレッシュマーケット」は、2026年2月3日(火)の節分に向けた「綿半の恵方巻」の事前予約受付を開始した。

今年の「綿半の恵方巻」は、魚介系から肉系まで幅広いラインアップを揃え、世代を問わず楽しめる内容となっている。魚派には、毎年好評を博している「活〆穴子と天然車海老の絶品玉子恵方巻」が用意されており、活〆穴子と天然車海老を贅沢に使用したこだわりの一本となっている。

一方、肉派には新登場の「牛ぎゅう！肉に溺れる贅沢ローストビーフ恵方巻」がイチオシ。たっぷりのローストビーフを巻き込んだボリューム満点の一品で、肉好きにはたまらない内容となっている。

予約受付は2026年1月29日(木)まで。受取日は節分当日の2月3日(火)で、販売店舗は、綿半フレッシュマーケット浅井店、綿半フレッシュマーケット西成店、綿半フレッシュマーケット千秋店、綿半フレッシュマーケット平島店、綿半フレッシュマーケット清須店の5店舗となる。

予約特典として、恵方巻1本(ハーフサイズ含む)につき「あづみの茶胡蝶庵のどら焼き」1個がプレゼント(※セット商品は1セットにつき1個)されるほか、店頭予約に限り当日価格より5%の割引が適用される(※予約限定品は割引対象外)。

節分の縁起物として親しまれる恵方巻。今年は綿半のこだわりの味で、福を呼び込み、厄を払いたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

