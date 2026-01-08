ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～タマホーム、リベラウェアなどがランクイン

2026年1月8日 14:14

記事提供元：フィスコ

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タマホーム、リベラウェアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月8日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6232＞ ACSL　　　　　 　9775600 　404487.52　 345.41% 0.137%
＜2459＞ アウンコンサル　　 　1843000 　18093.54　 329.59% 0.0421%
＜4814＞ ネクストウェア　　 　17232900 　368963.3　 264.00% 0.1973%
＜4833＞ Defコンサル　　 　55758100 　465159.34　 260.59% 0.1333%
＜5955＞ ワイズHD　　　　 　8916700 　81155.86　 245.61% 0.0833%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　28822 　274433.2　 245.32% 0.0219%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　1467200 　216765.7　 183.81% 0.1503%
＜4246＞ DNC　　　　　　 　930800 　144645.28　 178.27% -0.0036%
＜338A＞ Zenmu　　　　 　432600 　490110.3　 174.67% 0.0054%
＜1419＞ タマホーム　　　　 　618000 　532821　 151.16% -0.046%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　4009800 　309638.58　 149.69% 0.1253%
＜6143＞ ソディック　　　　 　739000 　186683.12　 149.61% 0.001%
＜3110＞ 日東紡　　　　　　 　2790900 　8256750　 143.30% 0.1244%
＜9110＞ ユナイテド海　　　 　123300 　210070.4　 142.09% 0.0394%
＜218A＞ リベラウェア　　　 　6860200 　2717345.1　 142.01% 0.039%
＜3692＞ FFRI　　　　　 　762200 　1643418.8　 134.16% 0.1525%
＜6803＞ ティアック　　　　 　965500 　26496.98　 133.97% 0.021%
＜241A＞ ROXX　　　　　 　4552400 　700054.7　 129.78% 0.1453%
＜5471＞ 大特鋼　　　　　　 　4015300 　1929125　 127.98% 0.0587%
＜4591＞ リボミック　　　　 　1855700 　45658.5　 123.48% 0.0493%
<1514> 住石HD　　　　　 　1146900 　210447.14　 123.29% 0.0536%
<6521> オキサイド　　　　 　352000 　212383.02　 114.24% 0.0865%
<4425> Kudan　　　　 　697300 　373426.64　 111.76% 0.0708%
<5597> ブルーイノベ　　　 　146300 　100588.12　 110.54% 0.2029%
<5724> アサカ理研　　　　 　2038000 　2657047.82　 109.91% 0.0886%
<4506> 住友ファーマ　　　 　18082900 　17157284.49　 107.43% 0.0833%
<206A> PRISMBio　 　666800 　55425.7　 106.49% 0.0718%
<6227> AIメカテック　　 　284100 　569255.5　 105.09% 0.079%
<2670> ABC　　　　　　 　マート 　1644700　 138831876.00% 1.0341%
<6986> 双葉電　　　　　　 　1446000 　310377.96　 103.16% -0.0104%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

