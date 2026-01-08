関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～タマホーム、リベラウェアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月8日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6232＞ ACSL 9775600 404487.52 345.41% 0.137%
＜2459＞ アウンコンサル 1843000 18093.54 329.59% 0.0421%
＜4814＞ ネクストウェア 17232900 368963.3 264.00% 0.1973%
＜4833＞ Defコンサル 55758100 465159.34 260.59% 0.1333%
＜5955＞ ワイズHD 8916700 81155.86 245.61% 0.0833%
＜9287＞ JIF 28822 274433.2 245.32% 0.0219%
＜9227＞ マイクロ波化 1467200 216765.7 183.81% 0.1503%
＜4246＞ DNC 930800 144645.28 178.27% -0.0036%
＜338A＞ Zenmu 432600 490110.3 174.67% 0.0054%
＜1419＞ タマホーム 618000 532821 151.16% -0.046%
＜7719＞ 東京衡機 4009800 309638.58 149.69% 0.1253%
＜6143＞ ソディック 739000 186683.12 149.61% 0.001%
＜3110＞ 日東紡 2790900 8256750 143.30% 0.1244%
＜9110＞ ユナイテド海 123300 210070.4 142.09% 0.0394%
＜218A＞ リベラウェア 6860200 2717345.1 142.01% 0.039%
＜3692＞ FFRI 762200 1643418.8 134.16% 0.1525%
＜6803＞ ティアック 965500 26496.98 133.97% 0.021%
＜241A＞ ROXX 4552400 700054.7 129.78% 0.1453%
＜5471＞ 大特鋼 4015300 1929125 127.98% 0.0587%
＜4591＞ リボミック 1855700 45658.5 123.48% 0.0493%
<1514> 住石HD 1146900 210447.14 123.29% 0.0536%
<6521> オキサイド 352000 212383.02 114.24% 0.0865%
<4425> Kudan 697300 373426.64 111.76% 0.0708%
<5597> ブルーイノベ 146300 100588.12 110.54% 0.2029%
<5724> アサカ理研 2038000 2657047.82 109.91% 0.0886%
<4506> 住友ファーマ 18082900 17157284.49 107.43% 0.0833%
<206A> PRISMBio 666800 55425.7 106.49% 0.0718%
<6227> AIメカテック 284100 569255.5 105.09% 0.079%
<2670> ABC マート 1644700 138831876.00% 1.0341%
<6986> 双葉電 1446000 310377.96 103.16% -0.0104%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
