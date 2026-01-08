*09:24JST 南アフリカランド円今週の予想（1月5日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『金やプラチナ価格の急騰を背景に堅調に推移しよう』と述べています。

続いて、『今週のランド円は、。19日に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを決定してから金やプラチナ価格が上昇しており、生産国である南アフリカには追い風になっている』と述べています。

次に、『南アフリカ11月の消費者物価指数（CPI）は前年比3.5％上昇したが、3カ月ぶりに鈍化した。同国では先月にインフレ目標が引き下げられたこともあり、南ア準備銀行（中央銀行）が来年さらに利下げするとの見方が強まった』と伝えています。

また、『南ア当局は11月、インフレ目標を従来の3-6％から3％プラスマイナス1％ポイントに引き下げた。25年ぶりの変更となった』と伝え、『総合インフレ率が予想を下回り、コアインフレ率も低かったため、2026年早々にも政策金利が引き下げられる可能性が高いだろう』と考察しています。そして、『南アフリカ中銀の金融政策委員会は先月、インフレ見通しの改善を理由に政策金利のレポ金利を0.25％引き下げて6.75％とした。次回の金利発表は1月29日』と伝えています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.20円～9.60円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の1月5日付「南アフリカランド円今週の予想（1月5日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》