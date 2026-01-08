*09:13JST 日経平均は241円安、寄り後はもみ合い

日経平均は241円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でナスダック総合指数は小幅に3日続伸したが、ダウ平均が1％近い下げとなったことが東京市場の株価の重しとなった。また、中国の対日輸出規制強化が日本企業の業績に及ぼす影響や、中南米やグリーンランドを巡る米国の出方に不透明感が強く、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で1ドル＝156円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが、株式市場で安心感となった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場の株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が上昇一服となったことから、押し目待ちの買いも入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は25年12月21-27日に国内株を3422億円買い越した。25年12月28日-26年1月3日には1246億円買い越しと、2週連続で買い越した。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。《SK》