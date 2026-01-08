関連記事
1/8の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（23584.27、+37.10）
・為替相場は円安・ドル高（156.70-80）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（51961.98、-556.10）
・NYダウは下落（48996.08、-466.00）
・SOX指数は下落（7574.87、-76.06）
・シカゴ日経225先物は下落（51995、-15）
・米原油先物相場は下落（55.99、-1.14）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月毎月勤労統計-現金給与総額
・11月実質賃金総額
・対外・対内証券投資
・12月東京オフィス空室率
・12月消費者態度指数
・12月米国チャレンジャー人員削減数
・米国新規失業保険申請件数(前週)
・7-9月米国労働生産性
・10月米国貿易収支
・10月米国卸売在庫
・12月米国NY連銀インフレ期待
・11月米国消費者信用残高
・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・11月ユーロ圏失業率
・11月ユーロ圏生産者物価指数
・12月ユーロ圏景況感指数
・12月ユーロ圏消費者信頼感指数
・11月豪州貿易収支
・11月ドイツ製造業受注
・12月スイス消費者物価指数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(前週)
・12月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)
・11月ブラジル鉱工業生産
・11月カナダ貿易収支《YY》
