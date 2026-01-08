*08:50JST 1/8

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（23584.27、+37.10）

・為替相場は円安・ドル高（156.70-80）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（51961.98、-556.10）

・NYダウは下落（48996.08、-466.00）

・SOX指数は下落（7574.87、-76.06）

・シカゴ日経225先物は下落（51995、-15）

・米原油先物相場は下落（55.99、-1.14）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月毎月勤労統計-現金給与総額

・11月実質賃金総額

・対外・対内証券投資

・12月東京オフィス空室率

・12月消費者態度指数

・12月米国チャレンジャー人員削減数

・米国新規失業保険申請件数(前週)

・7-9月米国労働生産性

・10月米国貿易収支

・10月米国卸売在庫

・12月米国NY連銀インフレ期待

・11月米国消費者信用残高

・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・11月ユーロ圏失業率

・11月ユーロ圏生産者物価指数

・12月ユーロ圏景況感指数

・12月ユーロ圏消費者信頼感指数

・11月豪州貿易収支

・11月ドイツ製造業受注

・12月スイス消費者物価指数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(前週)

・12月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)

・11月ブラジル鉱工業生産

・11月カナダ貿易収支《YY》