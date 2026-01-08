日経225・本日の想定レンジ／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 日経225・本日の想定レンジ

[本日の想定レンジ]7日のNYダウは466.00ドル安の48996.00ドル、ナスダック総合指数は37.10pt高の23584.27pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の51995円だった。本日は高値警戒感からの利食い売りと押し目買いが交錯し、もみ合い展開が想定される。前日は、急ピッチの上昇に対する反動から利益確定売りが先行し、日経平均は大幅に反落した。ザラバ高値や安値とも切り下がり、ローソク足は陰線を形成したものの、スピード調整の一環と思われる。前日の米国市場は、最高値を更新していたNYダウが反落した一方、長期金利低下を背景にテック株が買われ、ナスダック総合指数は続伸するなどまちまちだった、東京市場も年初からの株価急騰を受けた短期的な過熱感が意識されているだけに、利益確定売りが出やすいだろう。ただ、買い遅れている投資家も多いとみられ、株価水準が切り下がる局面では押し目を拾う動きも強まる可能性がある。しかし、9日には昨年12月の米雇用統計の発表を控えているため、結果を見極めたいとの思惑が強いほか、東京市場は三連休を控えていることもあり、持ち高調整の動きが強まるかもしれない。仮に持ち高調整の売りが強まるならば、5日移動平均線（51435円）水準が下値抵抗帯となるのかがポイントになりそうだ。上値メドは、心理的な節目の52000円や11月4日のザラバベースの史上最高値（52636.87円）、心理的節目の53000円、54000円、下値メドは、心理的節目の、5日線（51435円）、心理的節目の51000円、25日線（50395円）などが挙げられる。

[予想レンジ]上限52200円－下限51700円《SK》