前日に動いた銘柄 part1久光製薬、第一稀元素化学工業、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

ミスターマックス・ホールディングス＜8203＞ 845 +6

12月既存店売上高が14カ月連続前年上回る。

暁飯島工業＜1997＞ 4075 +45

2026年8月期第1四半期の単独決算を発表。

八洲電機＜3153＞ 2949 -6

日立システムズと協創で水冷サーバー用直接液冷システムを提供開始。

みのや＜386A＞ 1607 +6

12月既存店売上高が3カ月連続前年上回る。

パーク24＜4666＞ 2136 +61

国内大手証券は目標株価2800円に引き上げ。

エータイ＜369A＞ 3605 +160

群馬県安中市に新たな永代供養墓・樹木葬を新設。

久光製薬＜4530＞ 6200 +1000

6082円でのTOB実施を正式に発表で。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1423 +300

レアアース使わないジルコニア材料への期待が再燃。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 4285 +700

中国政府が軍民両用品の対日輸出規制を発表。

キオクシアHD＜285A＞ 12690 +1090

米サンディスクが27.5％高と急騰。

日鉄鉱業＜1515＞ 2648 +238

銅価格の上昇基調継続などを材料視。

双葉電子工業＜6986＞ 672 +62

政府がドローン国産化支援に乗り出すと伝わり。

高島屋＜8233＞ 1861 +161

決算サプライズは乏しく買い安心感が先行。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6195 +383

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

古河機械金属＜5715＞ 4390 +315

レアアース改修機材などを手掛けており。

Link-U グループ＜4446＞ 1100 +81

短期資金の買い戻しが優勢か。

三井海洋開発＜6269＞ 14345 +945

レアアース関連としての関心が続く。

東京計器＜7721＞ 6310 +280

防衛関連の中小型株として物色が継続。

大同特殊鋼＜5471＞ 1735.5 +71.5

レアアース使わないモーター磁石に関心で。

荏原製作所＜6361＞ 4326 +276

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

美津濃<8022> 3470 +185

岩井コスモ証券では新規に買い推奨。

大平洋金属<5541> 2553 +136

非鉄金属市場の上昇が手掛かりに。

東亜建設工業<1885> 3090 +60

レアアース関連の一角として物色向かう。

インフォマート<2492> 420 +19

上智学院が「BtoBプラットフォーム契約書」を導入。

トリケミカル研究所<4369> 2971 +112

半導体関連の出遅れとして物色の矛先も。

アドバンスクリエイト<8798> 234 -13

直近株価急伸の反動安が続く。

東京電力HD<9501> 704.7 -55.3

みずほ証券では目標株価を引き下げ。

サッポロHD<2501> 1562.5 -118

みずほ証券では投資判断を格下げ観測。

任天堂<7974> 10350 -505

半導体メモリー価格上昇の影響懸念が続く。《CS》