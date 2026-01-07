関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、下値の堅い展開
東証グロース市場指数 906.02 ＋2.71／出来高 2億6383万株／売買代金 1551億円東証グロース市場250指数 692.26 ＋1.61／出来高 1億7080万株／売買代金 1072億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続伸。値上がり銘柄数は344、値下がり銘柄数は223、変わらずは43。
前日6日の米株式市場でダウ平均は3日続伸。高値警戒感がある一方、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待が強まり、相場は上昇した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウ平均は連日過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は下げて推移する時間が長かったが下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.14％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが株価の支えとなった。また、中国の対日輸出規制強化で東証プライムの中国関連株や製造業セクターが手掛けにくい中、内需株や非製造業セクターの比率が高い新興市場に消去法的に資金が流れたことも株価の支えとなった。一方、東証グロース市場指数は昨年12月18日から昨日まで終値ベースで6.4％上昇し、昨日は1.7％を超す上げとなったことから、今日は利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすく、東証グロース市場指数は下落して推移する時間も長かったが、下値は堅く、取引終了にかけて底堅い動きとなった。
個別では、DFP-11207の胆道がんに対する医師主導治験を開始すると発表したDELTA-P＜4598＞、「ドローンの国内量産化へ助成」報道が材料視されたACSL＜6232＞、みずほFGによる採用支援サービス導入決定が引き続き材料視されたROXX＜241A＞、26年9月期第1四半期の流通総額が48.25億円と想定上回る水準となったデジプラ＜3691＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、ブルーイノベ＜5597＞、リベラウェア＜218A＞などが顔を出した。
一方、26年2月期第3四半期の営業利益142.7％増も第2四半期から減少となったスローガン＜9253＞、前日ストップ高の反動安となったステラファーマ＜4888＞、前日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って上伸するが失速したオンデック＜7360＞、昨年12月29日の高値でひとまず達成感が意識されたTORICO＜7138＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、情報戦略＜155A＞、LOIVE＜352A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5597|ブルーイノベ | 1478| 300| 25.47|
2| 218A|リベラウェア | 1537| 300| 24.25|
3| 278A|テラドローン | 2637| 500| 23.40|
4| 241A|ＲＯＸＸ | 626| 100| 19.01|
5| 7078|ＩＮＣ | 411| 63| 18.10|
6| 6232|ＡＣＳＬ | 1102| 150| 15.76|
7| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 5490| 700| 14.61|
8| 4588|オンコリス | 1530| 168| 12.33|
9| 2586|フルッタ | 150| 16| 11.94|
10| 6574|コンヴァノ | 136| 14| 11.48|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4888|ステラファーマ | 245| -47| -16.10|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 383| -49| -11.34|
3| 7360|オンデック | 986| -101| -9.29|
4| 9253|スローガン | 810| -69| -7.85|
5| 155A|情報戦略 | 1341| -105| -7.26|
6| 352A|ＬＯＩＶＥ | 1027| -80| -7.23|
7| 7694|いつも | 721| -52| -6.73|
8| 290A|Ｓｙｎｓ | 1063| -74| -6.51|
9| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1825| -95| -4.95|
10| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 588| -30| -4.85|《SK》
