*16:50JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約382円分押し下げ

7日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり93銘柄、値下がり131銘柄、変わらず1銘柄となった。

6日の米国株式市場は上昇。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。前日の米株市場を横目に、本日の日経平均は前営業日比373.44円安の52144.64円と反落でスタート。前場はマイナス圏でもみあったが、後場からは下げ幅を広げる展開となり、52000円を割って本日の取引を終了した。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比556.10円安の51961.98円となった。東証プライム市場の売買高は23億8993万株、売買代金は6兆4166億円だった。業種別では、鉱業、石油・石炭製品、その他製品などが下落した一方で、精密機器、サービス業、医薬品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は55.1％、対して値下がり銘柄は41.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約254円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、ダイキン＜6367＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約82円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、HOYA＜7741＞、イビデン＜4062＞、アステラス薬＜4503＞、ディスコ＜6146＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 51961.98(-556.10)

値上がり銘柄数 93(寄与度+252.73)

値下がり銘柄数 131(寄与度-808.83)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 38170 820 82.23

＜6098＞ リクルートHD 9310 310 31.09

＜7741＞ HOYA 25100 840 14.04

＜4062＞ イビデン 7222 210 14.04

＜4503＞ アステラス製薬 2185.5 59.5 9.94

＜6146＞ ディスコ 55670 1470 9.83

＜4519＞ 中外製薬 8400 97 9.73

＜6361＞ 荏原製作所 4326 276 9.23

＜8233＞ 高島屋 1861 161 5.38

＜5802＞ 住友電気工業 6647 120 4.01

＜4506＞ 住友ファーマ 2633.5 111 3.71

＜4063＞ 信越化 5244 18 3.01

＜6305＞ 日立建機 4872 85 2.84

<4578> 大塚HD 8931 77 2.57

<7733> オリンパス 2093 18.5 2.47

<4021> 日産化学 5476 72 2.41

<4704> トレンドマイクロ 6538 68 2.27

<7272> ヤマハ発動機 1201.5 20.5 2.06

<4661> オリエンタルランド 2927 59.5 1.99

<5333> 日本碍子 3469 59 1.97

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20605 -950 -254.03

＜9983＞ ファーストリテ 56800 -1600 -128.35

＜9984＞ ソフトバンクG 4653 -66 -52.95

＜6762＞ TDK 2173 -71.5 -35.85

＜9766＞ コナミG 20800 -840 -28.08

＜6367＞ ダイキン工業 19620 -695 -23.23

＜6758＞ ソニーG 3976 -135 -22.56

<7974> 任天堂 10350 -505 -16.88

<9433> KDDI 2685 -42 -16.85

<7203> トヨタ自動車 3335 -94 -15.71

<8267> イオン 2402.5 -92 -9.23

<6920> レーザーテック 32100 -660 -8.82

<7269> スズキ 2305 -64.5 -8.62

<5803> フジクラ 18245 -255 -8.52

<7453> 良品計画 2805 -120.5 -8.06

<7832> バンナムHD 4173 -73 -7.32

<8001> 伊藤忠商事 2002.5 -42 -7.02

<6902> デンソー 2152 -51.5 -6.89

<7267> ホンダ 1532 -33.5 -6.72

<8766> 東京海上HD 5899 -122 -6.12《CS》