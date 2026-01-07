ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約382円分押し下げ

2026年1月7日 16:50

記事提供元：フィスコ

*16:50JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約382円分押し下げ
7日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり93銘柄、値下がり131銘柄、変わらず1銘柄となった。

6日の米国株式市場は上昇。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。前日の米株市場を横目に、本日の日経平均は前営業日比373.44円安の52144.64円と反落でスタート。前場はマイナス圏でもみあったが、後場からは下げ幅を広げる展開となり、52000円を割って本日の取引を終了した。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比556.10円安の51961.98円となった。東証プライム市場の売買高は23億8993万株、売買代金は6兆4166億円だった。業種別では、鉱業、石油・石炭製品、その他製品などが下落した一方で、精密機器、サービス業、医薬品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は55.1％、対して値下がり銘柄は41.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約254円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、ダイキン＜6367＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約82円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、HOYA＜7741＞、イビデン＜4062＞、アステラス薬＜4503＞、ディスコ＜6146＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　51961.98(-556.10)

値上がり銘柄数 93(寄与度+252.73)
値下がり銘柄数 131(寄与度-808.83)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 38170　 820　 82.23
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9310　 310　 31.09
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25100　 840　 14.04
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7222　 210　 14.04
＜4503＞　アステラス製薬　　　2185.5　 59.5　 9.94
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 55670　 1470　 9.83
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8400　 97　 9.73
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　4326　 276　 9.23
＜8233＞　高島屋　　　　　　　　1861　 161　 5.38
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6647　 120　 4.01
＜4506＞　住友ファーマ　　　　2633.5　 111　 3.71
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5244　 18　 3.01
＜6305＞　日立建機　　　　　　　4872　 85　 2.84
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8931　 77　 2.57
<7733>　オリンパス　　　　　　2093　 18.5　 2.47
<4021>　日産化学　　　　　　　5476　 72　 2.41
<4704>　トレンドマイクロ　　　6538　 68　 2.27
<7272>　ヤマハ発動機　　　　1201.5　 20.5　 2.06
<4661>　オリエンタルランド　　2927　 59.5　 1.99
<5333>　日本碍子　　　　　　　3469　 59　 1.97

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20605　 -950 -254.03
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56800　 -1600 -128.35
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4653　 -66　-52.95
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2173　 -71.5　-35.85
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20800　 -840　-28.08
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19620　 -695　-23.23
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3976　 -135　-22.56
<7974>　任天堂　　　　　　　 10350　 -505　-16.88
<9433>　KDDI　　　　　　　2685　 -42　-16.85
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3335　 -94　-15.71
<8267>　イオン　　　　　　　2402.5　 -92　 -9.23
<6920>　レーザーテック　　　 32100　 -660　 -8.82
<7269>　スズキ　　　　　　　　2305　 -64.5　 -8.62
<5803>　フジクラ　　　　　　 18245　 -255　 -8.52
<7453>　良品計画　　　　　　　2805　-120.5　 -8.06
<7832>　バンナムHD　　　　　 4173　 -73　 -7.32
<8001>　伊藤忠商事　　　　　2002.5　 -42　 -7.02
<6902>　デンソー　　　　　　　2152　 -51.5　 -6.89
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1532　 -33.5　 -6.72
<8766>　東京海上HD　　　　　 5899　 -122　 -6.12《CS》

