東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:56JST
鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、その他製品、電力・ガス業、輸送用機器なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほかサービス業、医薬品、海運業、ガラス・土石製品など上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 13,431.34 ／ 1.90
2. サービス業 ／ 3,337.43 ／ 1.74
3. 医薬品 ／ 3,970.1 ／ 1.11
4. 海運業 ／ 1,850.59 ／ 0.92
5. ガラス・土石製品 ／ 1,825.67 ／ 0.80
6. 金属製品 ／ 1,703.79 ／ 0.30
7. パルプ・紙 ／ 646.14 ／ 0.29
8. 化学工業 ／ 2,670.94 ／ 0.22
9. 非鉄金属 ／ 3,730.99 ／ 0.21
10. ゴム製品 ／ 5,653.58 ／ 0.00
11. 鉄鋼 ／ 806.22 ／ -0.01
12. 機械 ／ 4,425.45 ／ -0.04
13. 繊維業 ／ 883.61 ／ -0.10
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,553.93 ／ -0.11
15. 証券業 ／ 900.75 ／ -0.20
16. 陸運業 ／ 2,370.97 ／ -0.27
17. 不動産業 ／ 2,697.3 ／ -0.57
18. 卸売業 ／ 5,267.18 ／ -0.67
19. 空運業 ／ 242.95 ／ -0.70
20. 食料品 ／ 2,449.88 ／ -0.77
21. 銀行業 ／ 542.78 ／ -0.83
22. その他金融業 ／ 1,306.48 ／ -0.87
23. 建設業 ／ 2,789.41 ／ -0.94
24. 保険業 ／ 3,154.13 ／ -0.97
25. 水産・農林業 ／ 723.22 ／ -1.04
26. 情報・通信業 ／ 7,686.48 ／ -1.15
27. 小売業 ／ 2,283.67 ／ -1.36
28. 電気機器 ／ 6,539.1 ／ -1.41
29. 輸送用機器 ／ 5,134.61 ／ -2.17
30. 電力・ガス業 ／ 665.24 ／ -2.30
31. その他製品 ／ 6,616.64 ／ -2.72
32. 石油・石炭製品 ／ 2,512.06 ／ -3.19
33. 鉱業 ／ 898.69 ／ -4.42《CS》
