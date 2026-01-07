関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～サンケイRE、薬王堂ＨＤなどがランクイン
出来高変化率ランキング（14時台）～サンケイRE、薬王堂ＨＤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2972＞ サンケイRE 53315 141985.22 361.23% 0.2088%
＜7719＞ 東京衡機 3392500 73318.06 358.71% 0.1958%
＜2673＞ 夢隊 4135000 31510.18 346.73% 0.1005%
＜303A＞ visumo 669600 22865.58 334.87% -0.0389%
＜241A＞ ROXX 4885200 112365.52 328.12% 0.1901%
＜4530＞ 久光薬 3130500 751555.06 327.26% 0.1923%
＜4082＞ 稀元素 5023600 423693.52 301.59% 0.2671%
＜6986＞ 双葉電 1737100 70993.16 301.38% 0.1081%
＜218A＞ リベラウェア 7189700 910614.14 290.98% 0.24%
＜6613＞ QDレーザ 4029600 121640.18 276.38% 0.0507%
＜4563＞ アンジェス 15236400 184017.72 196.43% 0.0156%
＜4055＞ ティアンドエス 244600 76377.86 182.59% 0.0662%
＜5471＞ 大特鋼 2673100 962983.61 170.19% 0.0468%
＜7859＞ アルメディオ 964100 40213.2 169.16% 0.075%
＜8226＞ 理経 1276100 136322.64 164.43% 0.0477%
＜8233＞ 高島屋 6486200 2696248.97 155.89% 0.0961%
＜5729＞ 日精鉱 56600 166296.8 154.33% 0.0791%
＜7679＞ 薬王堂HD 303400 137961.1 150.77% -0.0428%
＜2782＞ セリア 388600 354620.4 147.41% 0.0615%
＜1475＞ iSTOPIX 12309330 1082717.568 142.73% -0.0065%
<6574> コンウ゛ァノ 11871800 485727.9 140.01% 0.1311%
<1515> 日鉄鉱 2140800 1427434.04 136.04% 0.0987%
<5715> 古河機 1743500 1958913.8 133.11% 0.0797%
<3667> enish 8613900 168692.06 129.64% 0.1475%
<4392> FIG 1175800 126556.36 129.31% 0.0489%
<7256> 河西工 684300 33109.78 126.16% 0.0563%
<2842> iFナ100ベ 6772 58261.428 121.3% -0.0046%
<1615> NF銀行業 9773750 1565309.599 119.82% -0.0037%
<157A> Gモンスター 115600 36276.68 117.72% 0.1063%
<6380> オリチエン 15000 18328 114.65% 0.0203%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
