出来高変化率ランキング（14時台）～サンケイRE、薬王堂ＨＤなどがランクイン

2026年1月7日 15:15

記事提供元：フィスコ

*15:15JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サンケイRE、薬王堂ＨＤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月7日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2972＞ サンケイRE　　　 53315 　141985.22　 361.23% 0.2088%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　3392500 　73318.06　 358.71% 0.1958%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　4135000 　31510.18　 346.73% 0.1005%
＜303A＞ visumo　　　　669600 　22865.58　 334.87% -0.0389%
＜241A＞ ROXX　　　　　　4885200 　112365.52　 328.12% 0.1901%
＜4530＞ 久光薬　　　　　　　3130500 　751555.06　 327.26% 0.1923%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　5023600 　423693.52　 301.59% 0.2671%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　　1737100 　70993.16　 301.38% 0.1081%
＜218A＞ リベラウェア　　　　7189700 　910614.14　 290.98% 0.24%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　4029600 　121640.18　 276.38% 0.0507%
＜4563＞ アンジェス　　　　　15236400 　184017.72　 196.43% 0.0156%
＜4055＞ ティアンドエス　　　244600 　76377.86　 182.59% 0.0662%
＜5471＞ 大特鋼　　　　　　　2673100 　962983.61　 170.19% 0.0468%
＜7859＞ アルメディオ　　　　964100 　40213.2　 169.16% 0.075%
＜8226＞ 理経　　　　　　　　1276100 　136322.64　 164.43% 0.0477%
＜8233＞ 高島屋　　　　　　　6486200 　2696248.97　 155.89% 0.0961%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　56600 　166296.8　 154.33% 0.0791%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　　303400 　137961.1　 150.77% -0.0428%
＜2782＞ セリア　　　　　　　388600 　354620.4　 147.41% 0.0615%
＜1475＞ iSTOPIX　　　12309330 　1082717.568　 142.73% -0.0065%
<6574> コンウ゛ァノ　　　　11871800 　485727.9　 140.01% 0.1311%
<1515> 日鉄鉱　　　　　　　2140800 　1427434.04　 136.04% 0.0987%
<5715> 古河機　　　　　　　1743500 　1958913.8　 133.11% 0.0797%
<3667> enish　　　　　8613900 　168692.06　 129.64% 0.1475%
<4392> FIG　　　　　　　1175800 　126556.36　 129.31% 0.0489%
<7256> 河西工　　　　　　　684300 　33109.78　 126.16% 0.0563%
<2842> iFナ100ベ　　　6772 　58261.428　 121.3% -0.0046%
<1615> NF銀行業　　　　　9773750 　1565309.599　 119.82% -0.0037%
<157A> Gモンスター　　　　115600 　36276.68　 117.72% 0.1063%
<6380> オリチエン　　　　　15000 　18328　 114.65% 0.0203%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

