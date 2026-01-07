*15:00JST ティーケーピー---最大300名収容のイベントホールを備えた「TKP fabbit 名古屋太閤」を2026年初春に開業

ティーケーピー＜3479＞は25日、愛知県名古屋市内において貸会議室・シェアオフィス・オフィスバンケット・イベントホールを一体化した複合型ワークスペース「TKP fabbit 名古屋太閤」を開業することを発表した。開業は2026年初春の予定。

「TKP fabbit 名古屋太閤」は「TKP 名古屋ビル」において、高い機能性を備えた最高クラスのオフィスバンケット「TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤」と、シェアオフィス「fabbit名古屋太閤」を一体的に備えた複合型ワークスペースである。愛知県内において初の「fabbit」との共同出店であり、「fabbit」ブランドとしても初進出となる。名古屋エリアにおいて同社初となるビル一棟での出店であり、総契約面積は8,622平方メートルで、全39室（fabbitを含む）を備える。大規模な会議・イベントから日常的なオフィス利用まで、同一エリア内でシームレスに対応できる環境を提供する。

同社は「働く」「集まる」「発信する」機能を一体化したこの施設を通じて、名古屋における地域に根差したビジネス拠点としての役割と、全国に広がるネットワークの一翼としての強みを発揮し、利用企業の事業成長を力強く支援する。《NH》