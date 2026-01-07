*10:45JST RIZAPグループ---広告・マーケティング内製化を担う子会社「RIZAPエージェンシー」を設立（ROI向上へ）

RIZAPグループ＜2928＞は6日、広告運用やクリエイティブ制作の内製化をさらに加速させ、グループ全体のブランド価値の向上を図るため、100%子会社の「RIZAPエージェンシー」を2026年1月5日付で設立したと発表した。新会社は広告代理業・クリエイティブ制作・マーケティング戦略立案などを担い、グループ内のマーケティング活動をワンストップで実施する体制を整える。

設立の背景には、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」といったブランドでの急成長を支えてきた広告運用・クリエイティブ制作の内製化による成功経験がある。これらを集約し、広告費のROI最大化、収益性改善、ブランド価値向上を図る。新会社では、メディア戦略の構築および広告運用の最適化と効果測定、クリエイティブ制作、マーケティングコンサルティング等を一元的に実施し、オフライン・オンラインを問わない戦略的な展開を進める。

本社所在地は東京都新宿区、代表取締役社長は田牧友里絵氏、資本金は100万円。今後はテレビメディアとの連携強化やTV×デジタルのクロスメディア戦略推進、データドリブンな広告運用によるブランド価値の飛躍的かつ持続的な成長を目指す方針としている。《NH》