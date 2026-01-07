日経平均は373円安でスタート、ソフトバンクGや三菱UFJなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;52144.64;-373.44TOPIX;3508.91;-29.53



[寄り付き概況]

1月7日の日経平均は前営業日比373.44円安の52144.64円と反落でスタート。6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。

シカゴ日経225先物清算値は1月6日の大阪比625円安の52065円。本日の日経平均は売りが先行。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

東証プライム市場の売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、三菱重工業＜7011＞、レーザーテック＜6920＞、東京電力HD＜9501＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞など下落。業種別では、鉱業、石油・石炭製品、輸送用機器などが下落率上位で推移。《CS》