*09:50JST 概況からBRICsを知ろう 上海総合指数は続伸

【ブラジル】ボベスパ指数 163663.88 +1.11％

6日のブラジル株式市場は強含み。主要株価指数のボベスパ指数は、前営業日比1794.12ポイント高（+1.11％）の163663.88で引けた。ボべスパ指数の85の構成銘柄では58が上昇、23が下落、変わらずは4。米国株高が好感されたようだ。主な上昇銘柄はハプビターパーティシパコーズインベストメンツが（+8.70％）、センダスディストリビュートラが（+5.62％）など、主な値下がり銘柄は、ビバラ・パルティシパソエスが（-3.19％）など。

【ロシア】MOEX指数 2745.26 -0.43％

6日のロシア株式市場は弱含み。主要株価指数のMOEXロシア指数は、前日比11.83ポイント安（-0.43％）の2745.26で引けた。日中の取引レンジは、2739.37－2767.32。原油価格の下落が嫌気されたようだ。ウクライナ戦争の継続によってロシア経済の先行きは引き続き不透明であることから、株価指数はさえない動きとなった。

【インド】SENSEX指数 85063.34 -0.44％

6日のインド株式市場は弱含み。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比376.28ポイント安（-0.44％）の85063.34、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは71.60ポイント安（-0.27％）の26178.70で6日の取引を終えた。地政学的リスクの高まりが引き続き警戒されているようだ。31社株価指数SENSEXの構成銘柄では、上昇が17、下落は13、変わらずは1で株価指数は下げているが、過半数の銘柄が上昇。ICICI銀行は2.87％高、ヒンドゥスタン・ユニリーバは（+1.75％）。一方、トレントは（-8.62％）、リライアンス・インダストリーズは（-4.42％）とさえない動きとなった。



【中国】上海総合指数 4083.67 +1.50％

6日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比60.25ポイント高（+1.50％）の4083.67ポイントと3日続伸。中国の政策に対する期待感が支えだ。当局が財政政策を強化しているほか、預金準備率や政策金利が1月中にも引き下げられるとの観測が市場に広がっている。商品市況高も追い風。

非鉄や産金、石油など資源関連の上げが目立つ。中国アルミ（601600/SH）が+7.3％）、江西銅業（600362/SH）が（+4.9％）、紫金鉱業集団（601899/SH）が（+6.2％）、中国石油天然気（601857/SH）が（+2.0％）で引けた。保険・証券株も強含み。新華人寿保険（601336/SH）が（+6.5％）、中国太平洋保険（601601/SH）（+5.1％）、中国人寿保険（601628/SH）が（+2.9％）、国泰海通証券（601211/SH）が（+6.5％）。自動車株も高い。重慶千里科技（601777/SH）が7.6％、広州汽車集団（601238/SH）が4.5％、賽力斯集団（601127/SH）と北汽藍谷新能源科技（600733/SH）がそろって3.3％、北汽福田汽車（600166/SH）が3.1％ずつ上昇した。一方、銀行株はさえない。上海銀行（601229/SH）が（-1.7％）、中信銀行（601998/SH）が（-1.5％）、中国銀行（601988/SH）が（-1.4％）。外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.96ポイント（+0.37％）の256.99ポイント、深センB株指数が9.33ポイント（+0.73％）の1285.17ポイントで終了した。《NH》