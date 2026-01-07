*08:48JST 1/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（52518.08、+685.28）

・NYダウは上昇（49462.08、+484.90）

・ナスダック総合指数は上昇（23547.17、+151.35）

・SOX指数は上昇（7650.93、+204.47）

・為替相場は円安・ドル高（156.60-70）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（52065、-625）

・米長期金利は上昇

・米原油先物相場は下落（57.13、-1.19）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月サービス業PMI

・12月総合PMI

・需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)

・12月米国ADP全米雇用報告

・12月米国ISM非製造業景況指数

・11月米国JOLT求人件数

・10月米国製造業受注

・12月中国外貨準備高

・12月ユーロ圏消費者物価指数

・12月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・2026年インド年間GDP予想《YY》