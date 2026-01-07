関連記事
1/7の強弱材料
1/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（52518.08、+685.28）
・NYダウは上昇（49462.08、+484.90）
・ナスダック総合指数は上昇（23547.17、+151.35）
・SOX指数は上昇（7650.93、+204.47）
・為替相場は円安・ドル高（156.60-70）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（52065、-625）
・米長期金利は上昇
・米原油先物相場は下落（57.13、-1.19）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月サービス業PMI
・12月総合PMI
・需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
・12月米国ADP全米雇用報告
・12月米国ISM非製造業景況指数
・11月米国JOLT求人件数
・10月米国製造業受注
・12月中国外貨準備高
・12月ユーロ圏消費者物価指数
・12月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・2026年インド年間GDP予想《YY》
