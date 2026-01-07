関連記事
ADR日本株ランキング：トヨタ自動車、リクルートHDなどが下落
6日のADR（米国預託証券）市場では、対東証比較（ドル156.62円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、リクルートHD＜6098＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比525円安の52165円。
6日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では小売やヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円30銭まで弱含んだのち、156円75銭まで上昇し156円68銭で引けた。
米12月サービス業PMIが6月来の低水準となったため一時ドル売りが優勢となったのち、長期金利上昇に連れてドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1718ドルから、1.1684ドルまで下落し、1.1688ドルで引けた。
6日のNY原油先物2月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.19ドル（－2.04％）の57.13ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.89 905 15.2 1.71
7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3054 30 0.99
「ADR下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2136 -190.5 -8.19
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1684 -115.5 -6.42
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8614 -386 -4.29
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終
値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 215.27 -3.59 3372 -
57
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.44 0.13 2575 -50
8035 (TOELY) 東京エレク 118.80 -1.04 37213 -1
37
6758 (SONY.N) ソニー 25.74 -0.09 4031 -
80
9432 (NTTYY) NTT 25.50 -0.02 160 -0.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 24.00 0.40 3759 -
28
6501 (HTHIY) 日立製作所 34.31 1.58 5374 -
71
9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.01 0.37 57965 -4
35
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.71 0.51 18704 1398
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.51 0.57 5172 -
54
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.08 -115.32 1024 -102
0.5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.01 0.13 5223 -107
8031 (MITSY) 三井物産 613.61 3.79 4805 -
45
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8614 -386
4568 (DSNKY) 第一三共 21.78 -0.81 3411 -
40
9433 (KDDIY) KDDI 17.31 -0.19 2711 -16
7974 (NTDOY) 任天堂 17.05 0.05 10681 -1
74
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.05 0.01 5959 -62
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.52 -0.55 1541 -2
4.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.90 -0.10 5607 -
40
6902 (DNZOY) デンソー 13.86 -0.12 2171 -3
2.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.39 -0.77 8266 -
37
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.18 -0.14 2847 -2
0.5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.77 0.15 6085 -87
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.18 20047 -2
68
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.79 0.10 4946
33
7741 (HOCPY) HOYA 153.96 -1.37 24113 -147
6503 (MIELY) 三菱電機 61.70 0.14 4832 -
81
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.57 -0.11 3311 -
21
7751 (CAJPY) キヤノン 30.18 -0.23 4727 -
15
6273 (SMCAY) SMC 18.35 -0.23 57480 -110
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2136 -19
0.5
6146 (DSCSY) ディスコ 34.30 1.10 53721 -4
79
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.27 -0.23 2235 -25.5
8053 (SSUMY) 住友商事 36.10 0.31 5654 -
47
6702 (FJTSY) 富士通 27.42 -0.28 4295 -
45
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.04 2.44 17861 -1
39
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.47 -0.25 7039 34
88
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1684 -11
5.5
8002 (MARUY) 丸紅 289.60 260.35 4536 -
20
6723 (RNECY) ルネサス 7.33 0.13 2296
-4
6954 (FANUY) ファナック 20.33 -0.01 6368 -
78
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.21 -0.06 3792 -46
8801 (MTSFY) 三井不動産 35.00 1.00 1827 -
19
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.75 0.00 5129 -
29
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.66 -0.23 3339 -
42
6594 (NJDCY) 日本電産 3.32 0.01 2080 -
30
6857 (ATEYY) アドバンテスト 137.50 -0.40 21535 -
20
4543 (TRUMY) テルモ 14.48 -0.05 2268 -
9.5
8591 (IX.N) オリックス 30.07 0.23 4710 -
37
（時価総額上位50位、1ドル156.62円換
算）《FA》
