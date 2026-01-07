*07:36JST 米国株式市場は続伸、利下げ期待がけん引

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

JAN6

Ｏ 52370（ドル建て）

Ｈ 52795

Ｌ 52060

Ｃ 52165 大証比-525（イブニング比+115）

Vol 3782



JAN6

Ｏ 52255（円建て）

Ｈ 52700

Ｌ 51960

Ｃ 52065 大証比-625（イブニング比+15）

Vol 24965

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.62円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、リクルートHD＜6098＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 215.27 -3.59 3372 -

57

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.44 0.13 2575 -50

8035 (TOELY) 東京エレク 118.80 -1.04 37213 -1

37

6758 (SONY.N) ソニー 25.74 -0.09 4031 -

80

9432 (NTTYY) NTT 25.50 -0.02 160 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.00 0.40 3759 -

28

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.31 1.58 5374 -

71

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.01 0.37 57965 -4

35

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.71 0.51 18704 1398

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.51 0.57 5172 -

54

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.08 -115.32 1024 -102

0.5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.01 0.13 5223 -107

8031 (MITSY) 三井物産 613.61 3.79 4805 -

45

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8614 -386

4568 (DSNKY) 第一三共 21.78 -0.81 3411 -

40

9433 (KDDIY) KDDI 17.31 -0.19 2711 -16

7974 (NTDOY) 任天堂 17.05 0.05 10681 -1

74

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.05 0.01 5959 -62

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.52 -0.55 1541 -2

4.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.90 -0.10 5607 -

40

6902 (DNZOY) デンソー 13.86 -0.12 2171 -3

2.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.39 -0.77 8266 -

37

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.18 -0.14 2847 -2

0.5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.77 0.15 6085 -87

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.18 20047 -2

68

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.79 0.10 4946

33

7741 (HOCPY) HOYA 153.96 -1.37 24113 -147

6503 (MIELY) 三菱電機 61.70 0.14 4832 -

81

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.57 -0.11 3311 -

21

7751 (CAJPY) キヤノン 30.18 -0.23 4727 -

15

6273 (SMCAY) SMC 18.35 -0.23 57480 -110

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2136 -19

0.5

6146 (DSCSY) ディスコ 34.30 1.10 53721 -4

79

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.27 -0.23 2235 -25.5

8053 (SSUMY) 住友商事 36.10 0.31 5654 -

47

6702 (FJTSY) 富士通 27.42 -0.28 4295 -

45

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.04 2.44 17861 -1

39

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.47 -0.25 7039 34

88

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1684 -11

5.5

8002 (MARUY) 丸紅 289.60 260.35 4536 -

20

6723 (RNECY) ルネサス 7.33 0.13 2296

-4

6954 (FANUY) ファナック 20.33 -0.01 6368 -

78

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.21 -0.06 3792 -46

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.00 1.00 1827 -

19

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.75 0.00 5129 -

29

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.66 -0.23 3339 -

42

6594 (NJDCY) 日本電産 3.32 0.01 2080 -

30

6857 (ATEYY) アドバンテスト 137.50 -0.40 21535 -

20

4543 (TRUMY) テルモ 14.48 -0.05 2268 -

9.5

8591 (IX.N) オリックス 30.07 0.23 4710 -

37

（時価総額上位50位、1ドル156.62円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.89 905 15.2 1.7

1

7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3054 30 0.9

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2136 -190.5 -8.1

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1684 -115.5 -6.4

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8614 -386 -4.29



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49462.08 前日比：484.90

始値：48987.36 高値：49509.92 安値：48923.83

年初来高値：49462.08 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23547.17 前日比：151.35

始値：23446.96 高値：23559.15 安値：23389.57

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6944.82 前日比：42.77

始値：6908.03 高値：6948.69 安値：6904.02

年初来高値：6944.82 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.864％ 米10年国債 4.172％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.3

5ポイント高の23547.17で取引を終了した。

高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年

内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけ

て上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では小売や

ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

半導体のインテル（INTC）はラスベガスで開催されている先端技術見本市（CES）で

PC搭載の新設計プロセッサーを発表し、上昇。ソフトウエア会社のパランティア・

テクノロジーズ（PLTR）やハンバーガーショップチェーン店を運営するシェイクシ

ャック（SHAK）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。カジュアルレス

トラン運営のブリンカー・インターナショナル（EAT）はアナリストの投資判断・目

標株価引き上げで上昇した。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SND

K）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）がCESでNANDス

トーレジの需要を巡り、「引き続き力強い」と言及し、上昇。

一方、水冷式冷却装置などを手掛けるジョンソン・コントロールズ・インターナシ

ョナル（JCI）やモーディン・マニュファクチャリング（MOD）はファンCEOがCESで

の演説で、次世代人工知能（AI）アクセラレーター「ルービン」搭載ラックを巡り

冷却装置を必要としない温度の水で冷却可能と発言し、需要鈍化懸念が広がり、そ

れぞれ大幅下落。エヌビディア（NVDA）はCESでフィジカルAIのアプリケーションで

ある自動運転技術とヒューマノイド向けのオープンソースAIモデルを発表したほ

か、AIプラットフォーム「Vera Rubin」を予定通り本年後半から提供開始する見通

しだと発表も、小幅安。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はデー

タセンター向けの新型AIチップを発表したが、サプライズにはつながらず下落し

た。

連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は今年、1％以上の利下げが必要になる

との見解を示した。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》