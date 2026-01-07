関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ランシステム、千代建、中外鉱業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ランシステム、千代建、中外鉱業など
銘柄名<コード6日終値⇒前日比
住友電気工業＜5802＞ 6527 -183
AI関連の中でも5日の強い動きは目立っており。
GMOインターネット＜4784＞ 908 -30
リバウンド一服による短期資金の手仕舞い売りで。
大塚HD＜4578＞ 8854 -195
医薬品セクターは業種別下落率のトップ。
クスリのアオキ＜3549＞ 4331 -199
UBS証券では投資判断を格下げ。
日東紡績＜3110＞ 10550 +80
半導体関連の一角で上値の重さも目立ち。
中外製薬＜4519＞ 8303 -213
ノボノルディスクが経口肥満治療薬の発売を開始で。
アドバンスクリエイト＜8798＞ 247 -12
5日にかけて急伸の反動が続く。
イビデン＜4062＞ 7012 -146
11月高値接近場面では戻り売り優勢か。
キオクシアHD＜285A＞ 11600 -250
米サンディスク伸び悩みなどで利食い売り優勢。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5812 -137
11月高値接近で戻り売り圧力も。
ランシステム＜3326＞ 751 +100
株主優待制度の拡充を発表。
日本精密＜7771＞ 171 +50
5日から急騰だが材料はなし。
ETSグループ＜253A＞ 1201 +96
データセンター関連の一角として物色か。
千代建＜6366＞ 951 +117
引き続きベネズエラのLNG開発進展に期待。
unbanked＜8746＞ 353 +25
金価格の上昇を材料視か。
イー・ロジット＜9327＞ 241 +43
特に材料なく安値圏での自律反発。
メタプラネット＜3350＞ 510 +42
米コインベースの急騰などが刺激となる。
中外鉱業＜1491＞ 989 +77
非鉄株の上昇に連れ高へ。
ワークマン＜7564＞ 6290 -400
12月既存店は10カ月ぶりマイナス成長に。
アールプランナー＜2983＞ 2880 +110
1株を2株に分割。
ホープ<6195> 219 +6
商工中金と企業版ふるさと納税における顧客紹介に関する協定を締結。
バリュークリエーション<9238> 1187 +47
青森みちのく銀行と「空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定」を締結。
アシロ<7378> 1520 +20
アセット・バリューによる株式買い増し続き思惑。
Arent<5254> 3145 +167
20万2000株を上限とする自社株買いを実施。
モビルス<4370> 389 +9
新機能ベクトル検索を搭載したチャットボットを提供開始。
ジーエヌアイグループ<2160> 2480 +190
中国での肝線維症治療薬の新薬承認申請に向けた事前協議を完了。
GENDA<9166> 702 +26
「鬼滅の刃」クレーンゲーム景品を北米で展開。
ROXX<241A> 526 +80
「Zキャリア AI面接官」がみずほFGのキャリア採用に導入決定。
ステラファーマ<4888> 292 +80
BNCTによる深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに参加。《CS》
スポンサードリンク