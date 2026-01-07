*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日鉄鉱業、大阪チタニウムテクノロジーズ、ネクステージなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

リンガーハット＜8200＞ 2298 +18

12月既存店売上高が2カ月連続前年上回る。

杏林製薬＜4569＞ 1560 +5

中東9カ国でニューキノロン系経口抗菌剤の独占的販売契約。

ハイデイ日高＜7611＞ 3350 -115

第3四半期は大幅増収増益で着地も通期予想の上方修正なく売り材料視。

TENTIAL＜325A＞ 4635 +145

元サッカー日本代表主将の長谷部氏とコンディショニングサポート契約締結。

北川精機＜6327＞ 951 +48

AI半導体特需の恩恵を享受する同社の思惑買い継続。

NANOホールディングス＜4571＞ 143 +1

適格機関投資家として登録。

日鉄鉱業＜1515＞ 2410 +179

銅価格の上昇を材料視へ。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2164 +245

非鉄金属株の上昇に連れ高する格好にも。

ウシオ電機＜6925＞ 2825.5 +241

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

ネクステージ＜3186＞ 3195 +414

想定以上の好決算や増配を評価。

Link-U グループ＜4446＞ 1019 +41

エンタメ関連として短期資金の物色向かう。

三菱マテリアル＜5711＞ 3959 +269

非鉄金属価格上昇で非鉄大手が強い動き。

住友金属鉱山＜5713＞ 7059 +421

地政学リスクやリスクオン相場で非鉄相場が上昇。

サイゼリヤ＜7581＞ 5900 +420

JPモルガン証券では新規に買い推奨。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3585 +275

引き続きレアアース関連としての関心が続く。

東邦亜鉛＜5707＞ 1051 +78

非鉄金属市場の上昇を材料視へ。

ダブル・スコープ＜6619＞ 154 +6

安値圏での底堅さも意識で買い戻し優勢の形か。

SUMCO＜3436＞ 1536.5 +87.5

海外シリコンウエハ関連株の上昇が刺激に。

ベクトル＜6058＞ 1263 +68

株主異動でフリーウェイが筆頭株主に。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 20880 +1510

半導体関連まちまちの中で買い戻し優勢か。

Appier Group<4180> 1114 +63

6日はグロース指数の強い動きも目立ち。

JX金属<5016> 2159.5 +139.5

非鉄株上昇の流れに乗る。

IDOM<7599> 1350 +68

ネクステージの好決算発表が刺激となる。

日立製作所<6501> 5445 +377

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

三井不動産<8801> 1846 +75.5

大手不動産株が揃って買われる。

千葉銀行<8331> 1894.5 +103

米国市場では金融関連株が買われており。

gumi<3903> 377 +16

25日線突破でリバウンド期待も。

中部電力<9502> 2206 -234

浜岡原発の地震評価に不正な手法と発表。

ブイキューブ<3681> 133 -7

連日の長い上ヒゲを意識。《CS》