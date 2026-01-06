*17:45JST 6日の中国本土市場概況：上海総合指数は続伸

6日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比60.25ポイント（1.50％）高の4083.67ポイントと3日続伸。中国の政策に対する期待感が支えだ。当局が財政政策を強化しているほか、預金準備率や政策金利が1月中にも引き下げられるとの観測が市場に広がっている。商品市況高も追い風。



非鉄や産金、石油など資源関連の上げが目立つ。中国アルミ（601600/SH）が7.3％高、江西銅業（600362/SH）が4.9％高、紫金鉱業集団（601899/SH）が6.2％高、中国石油天然気（601857/SH）が2.0％高で引けた。保険・証券株も強含み。新華人寿保険（601336/SH）が6.5％高、中国太平洋保険（601601/SH）が5.1％高、中国人寿保険（601628/SH）が2.9％高、国泰海通証券（601211/SH）が6.5％高。自動車株も高い。重慶千里科技（601777/SH）が7.6％、広州汽車集団（601238/SH）が4.5％、賽力斯集団（601127/SH）と北汽藍谷新能源科技（600733/SH）がそろって3.3％、北汽福田汽車（600166/SH）が3.1％ずつ上昇した。



一方、銀行株はさえない。上海銀行（601229/SH）が1.7％安、中信銀行（601998/SH）が1.5％安、中国銀行（601988/SH）が1.4％安。



外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.96ポイント（0.37％）高の256.99ポイント、深センB株指数が9.33ポイント（0.73％）高の1285.17ポイントで終了した。《AK》