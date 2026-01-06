関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続伸、出遅れ修正の動き
東証グロース市場指数 903.31 ＋15.21／出来高 2億5881万株／売買代金 2239億円東証グロース市場250指数 690.65 ＋13.02／出来高 1億5816万株／売買代金 1171億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は415、値下がり銘柄数は154、変わらずは42。
前日5日の米株式市場でダウ平均は大幅続伸。トランプ政権によるベネズエラへの軍事介入でエネルギーや防衛セクターがけん引したほか、金利安も支援し、相場は終日買いが先行。ダウ平均は過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢で終日底堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.71％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。米国のベネズエラへの軍事攻撃を受けた米市場の動向が注目されたが、昨日の米市場が堅調な展開だったことで安心感が広がった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも東京市場の株価下支え要因となった。さらに、今日の日経平均が終値ベースでの史上最高値を更新する一方、新興市場の出遅れ感が強まっており、出遅れ修正狙いの買いも入りやすかった。
個別では、ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）による深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに参加すると発表したステラファーマ＜4888＞、みずほ＜8411＞のキャリア採用活動で採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が導入されたと発表したROXX＜241A＞、中国での肝線維症治療薬の新薬承認申請に向けた事前協議を完了したと発表したGNI＜2160＞、発行済株式数の3.0％上限の自社株買いを発表したArent＜5254＞が上げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やタイミー＜215A＞が上昇。値上がり率上位には、オンデック＜7360＞、WOLVES＜194A＞などが顔を出した。
一方、前日大幅高の反動安となった環境フレンド＜3777＞、前日まで6日続伸で利益確定売りが先行したフィットクルー＜469A＞、前日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったオンコリス＜4588＞、昨年大納会の高値でひとまず達成感が広がったJ・TEC＜7774＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、WASHハウス＜6537＞、ファンディーノ＜462A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4888|ステラファーマ | 292| 80| 37.74|
2| 241A|ＲＯＸＸ | 526| 80| 17.94|
3| 7360|オンデック | 1087| 150| 16.01|
4| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1920| 185| 10.66|
5| 3195|ジェネパ | 614| 59| 10.63|
6| 5246|ＥＬＥＭＥＮＴＳ | 659| 63| 10.57|
7| 2370|ＭＤＮＴ | 32| 3| 10.34|
8| 352A|ＬＯＩＶＥ | 1107| 99| 9.82|
9| 4445|リビンＴ | 3600| 290| 8.76|
10| 4894|クオリプス | 6760| 540| 8.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 532| -53| -9.06|
2| 4588|オンコリス | 1362| -132| -8.84|
3| 6537|ＷＡＳＨハウス | 383| -36| -8.59|
4| 4199|ワンプラ | 1617| -143| -8.13|
5| 462A|ファンディーノ | 1073| -85| -7.34|
6| 4570|免疫生物研究所 | 1833| -141| -7.14|
7| 469A|フィットクルー | 3130| -240| -7.12|
8| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 55| -4| -6.78|
9| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 432| -27| -5.88|
10| 5125|ファインズ | 1002| -48| -4.57|《SK》
