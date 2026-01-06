ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテスやファーストリが2銘柄で約199円分押し上げ

2026年1月6日 16:31

*16:31JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテスやファーストリが2銘柄で約199円分押し上げ
6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり190銘柄、値下がり33銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日5日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は史上最高値を更新したほか、エネルギーや景気敏感株を中心に買いが優勢となった。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げた。ISM製造業景況指数が弱い結果となったものの、リスク選好の強まりにつながったとの見方も出ている。シカゴ日経225先物は上昇しており、東京市場の買い安心感につながった。米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後はシカゴ日経225先物の上昇や米株高を背景に買い優勢で推移し、TOPIXも前場に最高値圏での推移が続いた。為替市場ではドル・円が156円台前半で安定的に推移し、円安進行が輸出関連株の支援材料となった。機械・電機セクターを中心に物色が広がり、需給面でも指数押し上げに寄与した。地政学リスクを巡る海外市場の動きも注視されるなか、全般にリスク選好の高い展開となった。

大引けの日経平均は前日比685.28円高の52518.08円となった。東証プライム市場の売買高は24億6487万株、売買代金は6兆2015億円、業種別では石油・石炭製品、証券・商品先物取引業、不動産業が値上がり率上位、医薬品、電気・ガス業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は84％、対して値下がり銘柄は13％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約101円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約21円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、第一三共＜4568＞、大塚HD＜4578＞、住友電工＜5802＞、スズキ＜7269＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

*15:30現在

日経平均株価 　52518.08(+685.28)

値上がり銘柄数 190(寄与度+764.53)
値下がり銘柄数 33(寄与度-79.25)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21555　 380　101.61
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58400　 1220　 97.87
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4719　 104　 83.43
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5226　 282　 47.13
＜8035＞　東エレク　　　　　　 37350　 420　 42.12
＜6954＞　ファナック　　　　　　6446　 142　 23.73
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 54200　 3100　 20.72
＜6920＞　レーザーテック　　　 32760　 1050　 14.04
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3787　 134　 13.44
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5445　 377　 12.60
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4018　 115　 7.69
＜8801＞　三井不動産　　　　　　1846　 75.5　 7.57
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　2044.5　 45　 7.52
<5713>　住友金属鉱山　　　　　7059　 421　 7.04
<7974>　任天堂　　　　　　　 10855　 205　 6.85
<6971>　京セラ　　　　　　　　2257　 25.5　 6.82
<8031>　三井物産　　　　　　　4850　 97　 6.48
<6532>　ベイカレント　　　　　6605　 187　 6.25
<9735>　セコム　　　　　　　　5622　 85　 5.68
<8766>　東京海上HD　　　　　 6021　 110　 5.52

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8303　 -213　-21.36
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7012　 -146　 -9.76
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3451　 -79　 -7.92
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 8854　 -195　 -6.52
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6527　 -183　 -6.12
＜7269＞　スズキ　　　　　　　2369.5　 -22　 -2.94
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21640　 -85　 -2.84
<6762>　TDK　　　　　　　2244.5　 -5.5　 -2.76
<9433>　KDDI　　　　　　　2727　 -6.5　 -2.61
<6098>　リクルートHD　　　　 9000　 -20　 -2.01
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3615　 -58　 -1.94
<4901>　富士フイルム　　　　　3381　 -19　 -1.91
<4507>　塩野義製薬　　　　　2846.5　 -18.5　 -1.86
<7270>　SUBARU　　　　　3394　 -51　 -1.70
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2260.5　 -12　 -1.20
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2671　 -11　 -0.92
<4523>　エーザイ　　　　　　　4761　 -26　 -0.87
<9502>　中部電力　　　　　　　2206　 -234　 -0.78
<4503>　アステラス製薬　　　　2126　 -4　 -0.67
<4151>　協和キリン　　　　　　2494　 -20　 -0.67《CS》

