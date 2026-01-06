*16:31JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテスやファーストリが2銘柄で約199円分押し上げ

6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり190銘柄、値下がり33銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日5日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は史上最高値を更新したほか、エネルギーや景気敏感株を中心に買いが優勢となった。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げた。ISM製造業景況指数が弱い結果となったものの、リスク選好の強まりにつながったとの見方も出ている。シカゴ日経225先物は上昇しており、東京市場の買い安心感につながった。米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後はシカゴ日経225先物の上昇や米株高を背景に買い優勢で推移し、TOPIXも前場に最高値圏での推移が続いた。為替市場ではドル・円が156円台前半で安定的に推移し、円安進行が輸出関連株の支援材料となった。機械・電機セクターを中心に物色が広がり、需給面でも指数押し上げに寄与した。地政学リスクを巡る海外市場の動きも注視されるなか、全般にリスク選好の高い展開となった。

大引けの日経平均は前日比685.28円高の52518.08円となった。東証プライム市場の売買高は24億6487万株、売買代金は6兆2015億円、業種別では石油・石炭製品、証券・商品先物取引業、不動産業が値上がり率上位、医薬品、電気・ガス業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は84％、対して値下がり銘柄は13％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約101円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約21円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、第一三共＜4568＞、大塚HD＜4578＞、住友電工＜5802＞、スズキ＜7269＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

日経平均株価 52518.08(+685.28)

値上がり銘柄数 190(寄与度+764.53)

値下がり銘柄数 33(寄与度-79.25)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21555 380 101.61

＜9983＞ ファーストリテ 58400 1220 97.87

＜9984＞ ソフトバンクG 4719 104 83.43

＜4063＞ 信越化 5226 282 47.13

＜8035＞ 東エレク 37350 420 42.12

＜6954＞ ファナック 6446 142 23.73

＜6146＞ ディスコ 54200 3100 20.72

＜6920＞ レーザーテック 32760 1050 14.04

＜8058＞ 三菱商事 3787 134 13.44

＜6501＞ 日立製作所 5445 377 12.60

＜8830＞ 住友不動産 4018 115 7.69

＜8801＞ 三井不動産 1846 75.5 7.57

＜8001＞ 伊藤忠商事 2044.5 45 7.52

<5713> 住友金属鉱山 7059 421 7.04

<7974> 任天堂 10855 205 6.85

<6971> 京セラ 2257 25.5 6.82

<8031> 三井物産 4850 97 6.48

<6532> ベイカレント 6605 187 6.25

<9735> セコム 5622 85 5.68

<8766> 東京海上HD 6021 110 5.52

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8303 -213 -21.36

＜4062＞ イビデン 7012 -146 -9.76

＜4568＞ 第一三共 3451 -79 -7.92

＜4578＞ 大塚HD 8854 -195 -6.52

＜5802＞ 住友電気工業 6527 -183 -6.12

＜7269＞ スズキ 2369.5 -22 -2.94

＜9766＞ コナミG 21640 -85 -2.84

<6762> TDK 2244.5 -5.5 -2.76

<9433> KDDI 2727 -6.5 -2.61

<6098> リクルートHD 9000 -20 -2.01

<6976> 太陽誘電 3615 -58 -1.94

<4901> 富士フイルム 3381 -19 -1.91

<4507> 塩野義製薬 2846.5 -18.5 -1.86

<7270> SUBARU 3394 -51 -1.70

<3382> 7＆iHD 2260.5 -12 -1.20

<9843> ニトリHD 2671 -11 -0.92

<4523> エーザイ 4761 -26 -0.87

<9502> 中部電力 2206 -234 -0.78

<4503> アステラス製薬 2126 -4 -0.67

<4151> 協和キリン 2494 -20 -0.67《CS》